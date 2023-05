En el tercer operativo de vacunación, la Secretaría de Salud superó las 2600 dosis aplicadas

En un nuevo operativo, se aplicaron alrededor de 600 vacunas contra el Covid-19, antigripal y neumonía (prevenir 13 y Pneumovax 23) a personas mayores de 12 años, logrando alcanzar una alta cifra de vecinos inmunizados. El Municipio se caracteriza por acercar sus servicios a los vecinos de forma descentralizada y cerca de sus domicilios y, en este marco, la Secretaría de Salud llevó adelante un tercer operativo de vacunación en la plaza Eduardo Costa. Durante el operativo, que duró más de tres horas, el personal de salud especializado aplicó más de 600 dosis, superando así las 2.600 colocadas en este tipo de acciones. En las carpas sanitarias, se aplicaron vacunas contra el Covid-19, antigripal y neumonía (prevenir 13 y Pneumovax 23) a personas que formen parte de los grupos de riesgo: embarazadas, puérperas que no se vacunaron durante el embarazo, niños de 6 meses a 2 años de edad y personas de 2 a 64 años con indicación médica. La directora de Salud Comunitaria, Luciana Rodriguez Cánepa, acompaño el operativo y se mostró muy satisfecha con los resultados obtenidos en el tercer operativo del año e instó a los vecinos que no se vacunaron a acercarse al Hospital San José o a los Centros de Salud para completar el esquema de vacunación. En cuanto a la vacuna contra el Covid-19, en tanto, remarcó la necesidad de aplicarse las vacunas de refuerzo. “Si bien casi no hay casos de coronavirus es imprescindible que toda la población, principalmente la de riesgo, estén protegidos ante la llegada del invierno para evitar complicaciones. Siempre lo que se pueda prevenir es mejor que curar", indicó.

