Más de 100 jóvenes participaron y disfrutaron del Torneo Municipal de Skate

Cientos niños y jóvenes, junto a sus familias, colmaron el skatepark de la Plaza 1º de Mayo para compartir un deporte que se encuentra en pleno auge en la ciudad. El skatepark de la Plaza 1º de Mayo vivió el sábado una jornada a puro trucos, desplazamientos y destrezas con la realización de un torneo integral e inclusivo de skate que reunió a más de 100 deportistas de diferentes ciudades. El evento organizado por el Municipio, a través de las direcciones de Deporte y Juventud, contó con la conducción de Santiago Martín Reyna y el acompañamiento de cientos niños y jóvenes, junto a sus familias, que colmaron el predio para compartir un deporte que se encuentra en pleno auge en la ciudad. Allí también hubo espacio para el freestylers que permitió a jóvenes de la ciudad expresar todo su talento e impregnar con sus palabras, color y canciones los intervalos de descanso de la competencia. Participaron Gillson, A.N.G. y Fellaground.



El torneo recibió deportistas no solo de nuestra ciudad que asisten a la Escuela Municipal de Skate, sino también de las localidades de Zárate, San Pedro, Escobar, y Capital Federal. También participaron alumnos de la escuela “Portales de Inclusión", quienes demostraron que el deporte es inclusión y que no hay barreras para hacer lo que uno le apasiona. Los deportistas culminaron su participación coronándose con una medalla y ganándose el aplauso de todos los presentes.



La competencia en la Categoría Sub12 fue mixta y conformaron el podio: Máximo Cruz (1º puesto), Bautista 2º puesto) y Juana de Armas (3º puesto).



En tanto, la categoría Mayores, resultaron ganadores: en Masculino, Samuel Hasperue (1º puesto) y Ladislao Valenzuela (2º puesto) y en Femenino Victoria (1º puesto), Lucia (2º puesto) y Ludmila -alumna de la Escuela Municipal de Skate (3º puesto).



Por último, en la modalidad "Best trick en formato jam session", resultó ganador Pablo Girola. La coronación se realizó luego de 10 minutos en la que todos los patinadores realizaron su mejor prueba.

