En las últimas décadas, la humanidad ha llevado adelante un avance tecnológico y una expansión del conocimiento exponencial, en un proceso que aún hoy no tiene techo. La informática, la robótica, el desarrollo de nuevos materiales, la química, los satélites y las comunicaciones han transformado el estilo de vida, el trabajo y las clases sociales. Lo que hace medio siglo era ciencia ficción hoy no solo es realidad, sino que ya ha sido superado. Seguramente nadie pensará que esta transformación fue negativa, dado que ha mejorado la calidad de vida, por ejemplo, a través de la medicina, alargando la expectativa de vida de las personas. Nuevos medicamentos, estudios de imágenes no invasivos, microcirugías, implantes y trasplantes son solo algunas de las bondades generadas por el avance científico y tecnológico. También hay miles de dispositivos que, sin ser tan cruciales, han mejorado la vida diaria, pero los tenemos tan naturalizados que los infravaloramos. Sin embargo, no todo es color de rosa. Esta carrera científica, tecnológica e industrial vino de la mano de la mayor degradación ambiental generada por la raza humana. Los residuos remanentes de la fabricación de productos, sumados a los residuos sólidos urbanos que generamos, tanto orgánicos como inorgánicos, son hoy un grave problema para el medio ambiente, la vida humana y la de todos los animales en su conjunto. Es por esto que desde hace un tiempo el mundo, ha comenzado a imponerse el criterio de las tres R: Reducir la basura, Reutilizar lo que se pueda y Reciclar lo que se genera. Es una apuesta a futuro, buscando que las nuevas generaciones, así como se vinculan con facilidad a las tecnologías, impongan como estilo de vida este principio de las 3R en todos los ámbitos donde les toque actuar. El plástico, por ejemplo, es uno de los elementos que mayor impacto ambiental está generando en los océanos del mundo: ocho megaislas flotantes de este material se encuentran acumuladas en diferentes mares del mundo. En el Atlántico Sur, entre las costas brasileñas y las africanas; en el mar del Norte; en el Océano Índico, entre Australia e India; en el Pacífico Sur, entre Chile y Perú; en el Mediterráneo, entre las Islas de Córcega y Elba; en el Atlántico Norte, ubicada entre África, Europa y Ecuador; en el Caribe, entre Belice y la isla de la Juventud; y la más grande de todas, la del Pacífico Norte, entre Hawái y California, que para darnos una idea es tan grande como tres veces la superficie de Francia y puede verse desde la Estación Espacial Internacional (ISS).



Este plástico llega a los océanos como resultado del desmanejo de los Residuos Sólidos Urbanos, siendo luego arrastrado por los ríos hacia los mares. Al ser casi nula su biodegradabilidad, permanecen a la deriva durante años, empujados por las corrientes marinas, formando microplásticos que luego son ingeridos por los peces. Si bien existen proyectos de remediación en marcha, la implementación llevará tiempo y será costosa, y dado que la mayoría de las áreas afectadas se encuentran en aguas internacionales, es difícil que algún país asuma esa inversión. Dada la importancia del tema, en la Cuarta Asamblea Medioambiental de la ONU, llevada a cabo en Nairobi en 2019, 200 países se comprometieron a reducir drásticamente la utilización de plásticos de un solo uso, estableciendo como fecha objetivo el año 2030. "Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y, al año, se usan 500.000 millones de bolsas. Casi una tercera parte de todos los envases de plástico terminan en los océanos, amenazando la vida marina", señala el texto de la resolución conjunta de la ONU. Pero como sabemos, nada es mágico, y para lograr ese objetivo es necesario comenzar a trabajar en ello. Esta construcción debe ser de abajo hacia arriba, con educación y buenos ejemplos, para que las próximas generaciones no sigan la misma dinámica, transformando los procesos productivos y también los de consumo, sin agredir al medioambiente. Necesitamos fomentar esa Generación RRR que mejore el desastre de mundo que les dejamos.



Desde el año pasado, en las escuelas de Campana y posteriormente, a principio de este año, en las colonias de verano, impulsado por la Municipalidad de Campana en conjunto con la Cooperativa 3R, se trabajó lúdicamente el tema y los niños llevaron "botellas de amor" para luego reciclarlas. Este proyecto consistía en llenar los envases plásticos PET vacíos con otros productos plásticos de un solo uso en su interior. El proyecto fue todo un éxito y se enviaron más de 800 kg de plástico de un solo uso para su reciclaje; que se transformarán en materia prima para construir tablones que serán utilizados en espacios públicos. De hecho, el Club Ciudad de Campana recibió dos bancos construidos de este material para sus espacios verdes. El dispositivo "Clubes Verdes" fue tan bien recibida por la comunidad que el programa sigue aún vigente.



Sin embargo, una sola iniciativa no es suficiente. Se necesita un programa integral y a largo plazo, porque el verdadero desafío recién comienza en Campana. Próximamente se inaugurará un Centro Municipal de Reciclaje. El mismo funcionará en un predio que actualmente está siendo refaccionado, ubicado en Colectora Norte y Castilla del barrio Villanueva, que contará con 1800 m2 dedicados a esta actividad. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles, es muy auspicioso que el reciclaje forme parte de una política de Estado para el municipio de Campana. Campana genera actualmente alrededor de 3 mil toneladas de Residuos Sólidos Urbanos al mes y es necesario reducir esa impresionante cantidad de basura. El principal objetivo es tomar conciencia y buscar formas en nuestros hogares de emitir menos residuos. La reutilización de lo que sea posible y el reciclaje del resto para reintegrarlo al ciclo productivo son otras metas importantes. El papel, el cartón, el vidrio, el plástico y los residuos orgánicos pueden separarse y aprovecharse de una mejor manera que simplemente disponerlos en un relleno sanitario.



El Papa Francisco fue determinante sobre estos temas en 2015, plasmados en la encíclica "Laudato Si". Les transcribo un párrafo en el que se refiere al reciclaje: "La educación en la responsabilidad ambiental puede fomentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad". Es probable que algunos no veamos el desarrollo completo de esta ardua tarea, ya que será un proceso lento y lleno de desafíos. Sin embargo, los niños y los jóvenes ya están preparándose para salvar la Tierra y los océanos de la amenaza ambiental que nosotros mismos hemos creado. La Generación RRR está en marcha y es una señal positiva que en nuestra ciudad se estén realizando inversiones y dedicando espacios para apoyar estas importantes iniciativas de los nuevos "superhéroes".



Esperemos que estos esfuerzos se multipliquen en todas partes y que las nuevas generaciones sean capaces de cambiar el rumbo actual hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Hoy la responsabilidad recae en todos nosotros y debemos trabajar juntos para dejar un legado mejor para las generaciones venideras.