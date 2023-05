"Los vecinos cada día compran menos, porque no les alcanza, y por eso desde el Municipio decidimos actuar", aseguró Abella

El intendente anunció la eximición del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene para los comercios de cercanía hasta diciembre del 2023 “como un aporte para frenar la suba de la inflación". Con el objetivo de hacer un aporte para frenar la inflación, que en abril alcanzó el 8,4%, el intendente Sebastián Abella anunció la eximición del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene para los comercios de cercanía dedicados al rubro de alimentos, limpieza y hogareños hasta diciembre del 2023. “En un contexto realmente muy preocupante por la crisis económica que atraviesa el país, estamos aportando nuestro granito de arena para poder frenar la inflación que está destruyendo el poder de compra de todos los campanenses. Porque los comerciantes van a tener posibilidad de no pagar la Tasa de Seguridad e Higiene y trasladar ese descuento al valor de los productos o generar mejores promociones", sostuvo el jefe comunal al encabezar una conferencia de prensa junto a la secretaria de Ingresos Públicos, Romina Vulich, y el presidente de la CUCEI, Octavio Lagar. “Lamentablemente el gobierno nacional no está haciendo nada para controlar la inflación. Los números de los últimos meses dan cuenta de eso, con más del 100% de inflación anual. Los vecinos cada día compran menos, porque no les alcanza. Por eso decidimos actuar", agregó.



Finalmente, Abella destacó el trabajo que viene llevando adelante la Secretaría de Ingresos Públicos para acompañar a los comerciantes, en el cual ya se impulsó la eximición de la Tasa de Seguridad e Higiene del 50% para todo el comercio y pyme local y la eximición del 100% del pago de la tasa de habilitación para negocios de hasta 200mts2 para el último trimestre del 2022, además de la prórroga de las habilitaciones provisorias por 15 meses. “Se trabaja para buscar soluciones a los problemas que tienen los vecinos pero también en diseñar políticas para hacer día a día un municipio más cercano y a disposición de los temas que suceden y preocupan", concluyó el Intendente. En tanto, el presidente de la CUCEI celebró el anuncio realizado por el Intendente al tiempo que remarcó que esta nueva medida “afecta positivamente de manera directa a toda la economía familiar". Y agregó: “Desde la CUCEI celebramos este esfuerzo que lleva adelante el Municipio y que permitirá que los comercios de cercanía del rubro alimenticio y de limpieza tengan un menor costo, descontando la Tasa de Seguridad e Higiene, en aquellos productos que comercializan. Esto además va a repercutir en que van a tener mayor afluencia de público". Además, Lagar aseguró que la eximición del pago de la Tasa “es una medida ejemplar" y fue destacada hasta por el presidente de la Federación de Entidades de Autoservicistas, Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de Buenos Aires (FABA). “Acciones como estas son las que marcan la diferencia y hacen que Campana sea un ejemplo dentro de las ciudades que nos rodean", cerró Lagar.

Conferencia de prensa del Intendente junto al presidente de la CUCeI, Octavio Lagar