En una nueva jornada de "Volver al Ruedo", adultos mayores recibieron sus libretas de salud

Entre bailes, charlas y talleres de danza terapia, los participantes del programa municipal que visita cada martes la plaza Italia, recibieron por parte de la Secretaría de Salud sus libretas que resumen su historia clínica incluyendo datos, enfermedades crónicas, medicaciones que deben tomar y vacunas recibidas, entre otros. Tal como ocurre todos los martes por la tarde en la plaza Italia, decenas de adultos mayores se reunieron para disfrutar de una nueva jornada del programa gratuito de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio “Volver al Ruedo". En esta oportunidad, los participantes además de acceder a clases de gimnasia adaptada y de danza terapia, tuvieron una charla de salud brindada por una enfermera especializada, quien brindó información sobre el dengue. Al pasar por la última posta mencionada, los adultos mayores recibieron además sus libretas de salud, para que puedan completar sus datos, enfermedades crónicas, medicaciones que deben tomar y vacunas recibidas, todo reunido en un solo documento. Estas libretas fueron impulsadas por la Secretaría de Salud del Municipio tras un trabajo en conjunto con la Dirección de Adultos Mayores y el bloque de concejales de Juntos a fin de brindarle a esta población una herramienta más que les permita independizarse. Las mismas fueron entregadas por la titular de la cartera sanitaria, Cecilia Acciardi, la directora de Adultos Mayores, María de los Ángeles Fernández, y la concejal Andrea Román a los adultos mayores que se acercaron este martes a la plaza Italia. “Además de trabajar el cuidado de la salud a través de la recreación y el deporte con los adultos mayores, hoy les entregamos en ‘Volver al Ruedo’ estas libretas sanitarias para que ellos puedan tener un registro con toda la información vinculada a la salud de la persona para que, al momento de presentar a un médico ya estén todos los datos reunidos en un solo documento", enfatizó Acciardi. Y sumó: “Muchas veces los adultos mayores no recuerdan qué pastillas toman, cuántas vacunas tienen, que patologías, entre otras, y suelen llevar a un familiar para que le comente al médico, con esta libreta ya no será necesario porque tendrán toda esa información con un resumen de la historia clínica". Por su parte, la concejal Román indicó que esta iniciativa se trabajó de forma conjunta entre el Concejo Deliberante, la Secretaría de Salud y la Dirección de Adultos Mayores a fin de brindarles nuevas herramientas a este sector de la población que no son solo de control, sino también que les permite independizarse. Y Fernández destacó la importancia de que los adultos mayores cuenten con libretas sanitarias e instó a todas las personas mayores de 50 años a retirar la suya en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o bien en el Hospital Municipal San José.

La actividad física es un eje fundamental del programa.





La directora de Adultos Mayores, María de los Ángeles Fernández y la concejal Andrea Román entregaron los formularios.





La secretaría de Salud, Cecilia Acciardi, destacó la importancia de seguir sumando herramientas para la independencia y bienestar de los adultos mayores.





Los adultos mayores recibieron sus libretas sanitarias.





Volver al Ruedo sigue cautivando a los adultos mayores con actividades recreativas, deportivas y de salud.