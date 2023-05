Por los feriados, este jueves y viernes no habrá actividad municipal

Las dependencias administrativas permanecerán cerradas al público. No obstante, se garantizará la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles como salud y seguridad. El Municipio informó que este jueves 25 de mayo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo, sus dependencias administrativas permanecerán cerradas al público. La medida también alcanzará al viernes 26, día declarado no laborable con fines turísticos, ya que dispuso receso laboral para todo su personal. Los CAPS y el vacunatorio del hospital también estarán cerrados tanto el jueves y viernes como el sábado. No obstante, se arbitrará las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles, tales como seguridad, la guardia del hospital y otros sectores de imprescindible funcionamiento. En cuanto a la recolección de residuos, el jueves 25 no habrá servicio y el 26 habrá solo domiciliaria. El Municipio retomará su actividad normalmente el lunes 29 de mayo.