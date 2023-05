El Intendente se reunió con los Veteranos de Guerra de Campana

Abella visitó la entidad, dialogó con los ex combatientes de Malvinas y también recorrió las obras de mejoras que se realizaron en su sede. Siguiendo con la cercanía que lo caracteriza con las organizaciones civiles e instituciones de la ciudad, el intendente Sebastián Abella se reunió con los veteranos de guerra de Campana. El jefe comunal visitó la entidad ubicada en Falucho y Entre Ríos, donde se realizaron mejoras de infraestructura que incluyeron la reparación del techo y del cielorraso que se encontraba muy deteriorado por el paso del tiempo. Durante el encuentro, el presidente de la institución, Elbio Hereñú; el secretario, Néstor Cordero; el tesorero, Luis Casentini y ex combatientes le agradecieron al intendente Abella por la ayuda recibida desde el Municipio, la cual permitió realizar estos trabajos. Tal fue así que las autoridades le entregaron una placa que resalta la “buena predisposición" del Intendente quien sin dudar colaboró para llevar adelante la puesta en valor del espacio donde los ex combatientes llevan adelante sus actividades y reuniones. En este marco, también destacaron el gran reconocimiento que viene realizando el jefe comunal junto a su equipo de todos los veteranos de guerra como, por ejemplo, el emplazamiento del avión Pucará en el Parque Urbano. “Siempre es un honor acompañar a los veteranos de la guerra de Malvinas. Ellos son nuestros héroes. Por eso, desde el Municipio estamos constantemente impulsando acciones para agradecerles su compromiso con nuestra Nación", enfatizó el Intendente tras el encuentro. Asimismo, Abella junto al director de Entidades de Bien Público, Luis Costa, y el concejal de Juntos Christian Amaya, conversaron sobre las acciones que vienen llevando adelante los ex combatientes y las proyecciones que tienen a futuro, entre ellas, la inserción en la sociedad como entidad de bien público. Para que esto sea un hecho, desde el Municipio se está trabajando en conjunto con las autoridades de la organización para regularizar jurídicamente su situación documental ante personería jurídica de la Provincia de Buenos Aires.

