Este sábado se realizará la 12ᵃ Colecta Alimentaria del Colegio Aníbal Di Francia

De 10 a 13, la comunidad educativa saldrá a recorrer el casco urbano visitando casa por casa a fin de recaudar alimentos no perecederos que serán donados a instituciones de la ciudad. El Colegio Aníbal Di Francia realizará este sábado 3 de junio, de 10 a 13, la 12ᵃ Colecta Alimentaria. Su comunidad educativa recorrerá el casco urbano visitando casa por casa a fin de recolectar alimentos no perecederos tales como arroz, fideos, polenta, azúcar, galletitas, aceite, leche en polvo, entre otros. “Estamos felices de poder realizar esta nueva colecta. Un gesto misionero, de caridad, que envuelve a todo el colegio, tanto el personal como los alumnos y sus familias", expresó el sacerdote Rodrigo Golán al participar de la conferencia de prensa donde se brindaron detalles de la iniciativa solidaria. En ese contexto, explicó además que la colecta alimentaria fue impulsada por la Unión de Padres y se enmarca en la celebración por el Día de San Aníbal María Di Francia, que se conmemora todos los 1º de junio. “La iniciativa de recorrer casa por casa para recolectar alimentos emula lo que hacía el Padre Aníbal, que a fines de 1800 e inicios de 1900, recorría con un carro la ciudad de Messina, Italia, recolectando donaciones para poder sustentar a los huérfanos que tenía en los hogares", señaló. Respecto a la colecta alimentaria, la directora del nivel secundario Andrea Ventriggi, explicó que “los chicos recorrerán las calles de 10 a 13 con una pechera que los identifique, acompañados por un adulto" y solo recibirán productos alimenticios no perecederos. Además, señaló que habrá puestos para dejar donaciones en las puertas de los supermercados Carrefour y Coto y los vecinos que no son alcanzados por el recorrido y quieran colaborar podrán hacerlo acercando su donación -el mismo día y horario- al gimnasio del Colegio Aníbal Di Francia situado en Las Heras 965. Finalmente Ventriggi detalló que lo recaudado será destino a la Casa de Día del Padre Aníbal Di Francia, el Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes, el Centro de Formación Profesional “Nuestra Señora de las Islas", la Escuela N° 28 de Islas, el Jardín de Infantes N° 905 de Islas, y la Capilla del barrio San Cayetano. Finalmente, los alumnos de secundaria Juana, Maitena y Jerónimo coincidieron en destacar lo gratificante de participar de este tipo de experiencias solidarias e invitaron a toda la comunidad a sumarse y participar donando un alimento. “Es una experiencia que es muy rica para el alma porque toda una comunidad se organiza por un propósito. Siempre es enriquecedor ayudar, ser parte. Es una linda experiencia. Esperamos que todas las familias nos acompañen", remarcaron.

La colecta se extenderá de 10 a 13.





12ᵃ Colecta Alimentaria del Colegio Aníbal Di Francia