La atenta observación de operadores del CIMoPU frustró un robo a un mayorista

Dos sujetos fueron detenidos in fraganti, cuando el delito estaba en proceso. Para ello fue clave el trabajo de seguimiento de los monitoristas y la rápida coordinación con la Policía. El atento y comprometido trabajo de operadores del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU) y la rápida coordinación con el Comando de Patrulla fueron nuevamente fundamentales para frustrar un robo en la ciudad. En esta oportunidad, dos sujetos terminaron siendo detenidos in fraganti, cuando intentaban robar mercadería de un mayorista ubicado en Colectora Sur. Según informó la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, la acción comenzó cuando operadores del CIMoPU advirtieron a dos sujetos en actitud sospechosa en la zona del Arco y desarrollaron a continuación un seguimiento que les permitió captar el momento en el que trepaban a través de unos pallets para ingresar en el mencionado mayorista. Ya alertada de la situación, la Mesa de Enlace activó los protocolos correspondientes y se desplazó un móvil del Comando de Patrulla hacia el lugar. Finalmente, efectivos policiales capturaron en el lugar a los dos delincuentes, quienes tenían mercadería robada en su poder. Se trata de dos hombres mayores de edad, que quedaron imputados en una causa por “Hurto agravado por escalamiento" que tramita la UFI 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana. “Este exitoso procedimiento demuestra la importancia de contar con un sistema de monitoreo moderno y operadores eficientes en su labor. Así, el Municipio demuestra su compromiso en la lucha contra el delito y en su compromiso por brindar mayor seguridad a todos los vecinos de la ciudad", remarcaron desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los sujetos fueron detenidos en el lugar, con mercadería del mayorista en su poder.





Operadores del CIMoPU hicieron un atento seguimiento a ambos individuos tras notar su sospechosa actitud.



