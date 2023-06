» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/jun/2023 de La Auténtica Defensa. Ante una multitud, Abella pidió a su militancia trabajar por "4 años más de transformaciones" Locales - Política y Economía





“Somos un equipo que queremos seguir transformando la ciudad, y por eso necesitamos convencer a cada vecino para que nos siga acompañando. No tenemos que quedarnos tranquilos pensando que nos van a votar", destacó el intendente. Con un club Plaza Italia totalmente colmado, el intendente Sebastián Abella instó a su equipo y sus militantes a trabajar para convencer a cada familia para lograr el apoyo necesario para que “la transformación que está en marcha continúe 4 años más". El intendente fue el único orador en un acto realizado en la tarde del sábado en el gimnasio del club de la calle Estrada, donde se vivió una fiesta de color y alegría, y en donde pidió a su equipo a seguir cerca de los vecinos: “Hay que escuchar a cada familia, hay que comprometerse, hay que estar cerca de cada vecino. Hoy nos sentimos orgullosos cuando nos dicen qué lindo está Campana, quiero vivir acá. Hay que seguir trabajando para mantener eso". “Somos un equipo que queremos seguir transformando la ciudad, y por eso necesitamos convencer a cada vecino para que nos siga acompañando. No tenemos que quedarnos tranquilos pensando que nos van a votar", destacó el jefe comunal. “A trabajar, tenemos 70 días para las PASO y es fundamental que salgamos todos a caminar la ciudad", pidió a su militancia. Durante la mañana, Abella encabezó una actividad que incluyó a unos 300 voluntarios que estuvieron recorriendo el casco urbano y cada uno de los barrios de la ciudad.































#Difusión del 16 de mayo al 15 de junio de 2023 Convocatoria: Asamblea Anual Ordinaria Cooperadora Instituto Superior de Formación Técnica Nº201

Convocatoria: Asamblea Anual Ordinaria Cooperadora Centro Educativo Complementario Nº801