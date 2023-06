» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 06/jun/2023 de La Auténtica Defensa. Continúan los controles de cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante Locales - Policiales - Sociedad





“Quienes consumieron alcohol no deben conducir", reiteraron desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio. La norma provincial establece penas que van de 3 a 18 meses de inhabilitación, con una multa de 125.000 pesos. En el marco de sus habituales operativos en distintos puntos de la ciudad, personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Municipio continúa realizando también controles de cumplimiento de la “Ley de Alcohol Cero al volante". Estos procedimientos se realizan con la colaboración de fuerzas de seguridad como Prefectura Naval Argentina, Comando de Patrulla y el Grupo de Prevención Motorizada. “Es importante que los vecinos tomen conciencia y entiendan que, si consumieron alcohol, no deben conducir. No sólo porque así lo establezca la ley, sino porque de esa manera están cuidando su vida y también la de los demás", remarcaron desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. La Ley provincial 15.002 establece la retención del vehículo y penas que van de 3 a 18 meses de inhabilitación para conducir y multas de $125.000 para quienes no cumplan con la normativa, además de la realización de cursos de educación vial. A su vez, el texto de la Ley explica que la negativa a la práctica del testeo correspondiente configura “falta grave" y resalta que “todo conductor que agreda a los agentes de control, que proceda a encerrarse en el vehículo o realice maniobras para la evasión del control u otra acción que obstaculice la concreción de la prueba será sancionado con los plazos máximos de inhabilitación".







