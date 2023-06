» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/jun/2023 de La Auténtica Defensa. La Secretaría de Salud realizará una charla gratuita sobre cese tabáquico Locales - Información General





La propuesta impulsada por el Municipio será este viernes 9 de junio, a las 19, en el Salón Blanco del Concejo Deliberante y estará a cargo de los profesionales Cecilia López, Bernardo Miguel Rosales, Irina Reboni, Elisa (Ilse) Behrmann y María Dolores Marinaro. Con motivo de conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco la Secretaría de Salud del Municipio llevará a cabo, este viernes a las 19, una charla gratuita sobre cese tabáquico, bajo el lema “Cultivemos alimentos, no tabaco". Como cada 31 de mayo, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, a través de los equipos de efectores de salud dedicados a la prevención y tratamiento del tabaquismo, se redoblan los esfuerzos, se suman estrategias para cumplir los objetivos que apuntan a salvar vidas y disminuir costos sanitarios vinculados al tabaquismo Por ello, en el Salón Blanco del Concejo Deliberante, un panel de profesionales llevará adelante una importante charla a fin de concientizar a los vecinos sobre esta problemática que afecta a la comunidad. Quienes disertarán en esta charla abierta a la comunidad serán la médica clínica, Cecilia López; el médico clínico tabacólogo, Bernardo Miguel Rosales; la nutricionista Irina Reboni; la neumonóloga y tabacóloga, Elisa (Ilse) Behrmann y la psicóloga María Dolores Marinaro. Durante la charla, los profesionales brindarán herramientas y conocimientos sobre el tabaquismo y cómo evitarlo ya que es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados, como así la causa más importante de años de vida perdidos y/o vividos con discapacidad. Se calcula que sólo en Argentina mueren cada año 40.000 personas por esta causa. Está directamente relacionado con la aparición de muchas enfermedades, fundamentalmente: distintos tipos de cáncer: de pulmón, laringe, faringe, riñón, hígado, vejiga, entre otros; enfermedades cardiovasculares: infartos, ACV, aneurismas; enfermedades respiratorias: bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), e infecciones respiratorias reiteradas. Por lo general, luego del inicio a la acción de fumar el primer cigarrillo, se concluye luego, en una costumbre y ahí se inicia el proceso de adicción. La intoxicación suele ser tolerada por tiempo largo, pero cuando se desea resolver la adicción es frecuente que el daño ya haya avanzado. Según explicaron los profesionales, el tabaquismo no sólo afecta la salud de los fumadores, sino también, a las personas no fumadoras, que están expuestas al humo de tabaco por convivir con fumadores. Se los denomina así, porque su organismo también se ve afectado por las toxinas y sustancias nocivas del humo de tabaco. En este sentido, López, Rosales y Reboni destacaron que se lanzará por primera vez un equipo interdisciplinario que abordará el tabaquismo, iniciando con charlas motivacionales gratuitas y abiertas a la comunidad, seguida de la selección de interesados para terapia grupal de 8 encuentros semanales a cargo de profesionales. Para cerrar, la secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, invitó a todos los vecinos a participar de esta importante charla, no solo a fumadores, sino que también a los familiares de un fumador ya que “el tabaquismo además de afectar al consumidor, afecta a su entorno".

La charla gratuita es impulsada por el Municipio.





Profesionales de la salud brindarán una charla informativa y de concientización sobre cese tabáquico.



