Jóvenes se capacitaron sobre tecnologías conectadas al mundo laboral

Con la organización de la Oficina Municipal de Empleo, profesionales brindaron detalles de los programas educativos con los que trabajan, tales como Tu Futuro IT, el cual dictan junto a Coderhouse. La Oficina Municipal de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó adelante una importante capacitación, junto a la Fundación Forge, dirigida a jóvenes de 18 a 24 años, sobre cuestiones relacionadas al mundo laboral. Con una amplia convocatoria, las integrantes de la institución brindaron detalles de los programas educativos con los que trabajan, tales como Tu Futuro IT, el cual dictan junto a Coderhouse. Según explicaron en el Centro Educativo Municipal (CEM), el mismo está vinculado a cuestiones tecnológicas y de diseño web que, actualmente se encuentran en auge dentro del mercado de trabajo y que se dictan, en su mayoría. de forma virtual e inicia en julio. También abordaron detalles del programa Tu Futuro, el cual es más amplio y tiene una mayor duración, iniciando en el mes de agosto. Ambos programas tratan temáticas como el autoconocimiento, la confianza y la seguridad en uno mismo. De esta manera, el Municipio sigue brindando espacios de capacitación para que los vecinos, principalmente jóvenes, puedan fortalecerse e ingresar al mundo laboral con múltiples herramientas. Para mayor información, los interesados en estas temáticas se pueden comunicar telefónicamente con la Oficina Municipal de Empleo al teléfono 3489-15672659.

Decenas de jóvenes participaron de la capacitación.





El Municipio sigue brindando herramientas para fortalecer a los vecinos.



