» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/jun/2023 de La Auténtica Defensa. #NiUnaMenos: la Agrupación Melo realizó una charla para concientizar sobre violencia de género Locales - Política y Economía





El encuentro estuvo a cargo de las profesionales en la materia, Doc. Mariana Quinteros y Lic. Antonela Russo, quienes brindaron herramientas para detectar los diferentes tipos de violencia, cómo actuar ante una problemática de este tipo y dónde denunciar un hecho. A 8 años de aquel 3 de junio, en el que una multitud de voces se movilizó bajo el grito “ Ni una Menos ", la Agrupación Julio Armando Melo realizó una charla sobre violencia por razones de género y violencia familiar. El encuentro, que se realizó en la sociedad de fomento de San Cayetano, estuvo a cargo de dos profesionales en la materia: la doctora Mariana Quinteros y la licenciada en psicología, Antonela Russo. De la propuesta participaron tanto vecinos del barrio como de distintos puntos de la ciudad, y contó con el acompañamiento de la presidenta del HCD, Karina Sala, los concejales de Juntos, Javier Contreras y Sabrina Pérez, integrantes de la Agrupación Melo y militantes de la Juventud Radical. En una charla de concientización, ambas brindaron información para detectar los diferentes tipos de violencia, cómo actuar ante una problemática de este tipo y dónde denunciar el hecho. Además de visibilizar la temática, también informaron sobre las herramientas y dispositivos que tienen a disposición los vecinos para evitar este tipo de situaciones violentas. Allí también se compartió el trabajo que a diario realiza el Municipio acompañando, asesorando y conteniendo a mujeres que son víctimas de violencia por razones de género y violencia familiar. En representación de la Agrupación Melo, la referente María José Benedetich, indicó que “ prevenir es fundamental. Concientizar y educar, son el primer paso para que no haya más mujeres en esta situación y esta actividad va en esa línea".

La Agrupación Melo llevó adelante esta actividad con la finalidad de concientizar sobre esta problemática.





La charla se realizó en la sociedad de fomento de San Cayetano.





La presidenta del HCD y concejales de Juntos participaron de la charla.





Las profesionales Quinteros y Russo brindaron información sobre la violencia por razones de género. Agrupación Julio Armando Melo - Arenales 675 Campana Bs. As. - Facebook: Agrupación Julio Armando Melo

P U B L I C I D A D



#Difusión del 16 de mayo al 15 de junio de 2023 Convocatoria: Asamblea Anual Ordinaria Cooperadora Instituto Superior de Formación Técnica Nº201

Convocatoria: Asamblea Anual Ordinaria Cooperadora Centro Educativo Complementario Nº801