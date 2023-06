» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 09/jun/2023 de La Auténtica Defensa. El Municipio ya realizó 1500 conexiones cloacales domiciliarias Locales - Información General





Los trabajos a cargo de una cuadrilla de la Secretaría de Espacio Público se ejecutan tanto en barrios donde se amplió la red cloacal como también en aquellos que ya contaban con el servicio, pero por distintos motivos las viviendas no estaban conectadas a la misma. Las obras de cloacas transforman la calidad de vida de los vecinos y, en ese marco, el Municipio viene ejecutando un importante plan para que más familias campanenses accedan a este vital servicio. Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Espacio Público y se desarrollan en forma simultánea tanto en barrios que ya contaban con el servicio, pero por distintos motivos las viviendas no estaban conectadas a la misma, como en aquellos por donde se extendió la red cloacal por primera vez. Es así que desde su implementación ya se realizaron unas 1.500 conexiones tanto de aguas grises como de pozos ciegos en alrededor 750 viviendas. En una primera etapa se trabajó en los barrios Del Pino, Sarmiento, Catema, y otros sectores del centro de la ciudad y, luego, por San Felipe, donde ya se vinculó al 90% de las viviendas a la red existente. Desde hace unas semanas, además, se inició la conexión cloacal domiciliaria en Las Campanas, donde se vinculará en una primera etapa a 260 viviendas, y en La Esperanza, donde el objetivo es alcanzar a la totalidad del barrio compuesta por ocho manzanas. “Nuestro compromiso con la ciudad y los vecinos nos mantiene permanentemente trabajando para concretar obras transformadoras. Y las cloacas son fundamentales en ese camino porque tienen que ver con la salud y la higiene. Una vivienda conectada a la red es una vivienda menos que deja de tener pozo ciego y deja de tirar aguas residuales a la calle. Es menos verdín, menos focos de infección y menos contaminamos", señaló el intendente Sebastián Abella al recorrer esta semana nuevas obras en el barrio La Esperanza.

Abella destacó la importancia de las obras de cloacas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.





Abella recibió el cariño y el agradecimiento de los vecinos.





El Intendente supervisa semanalmente los avances de las obras de cloacas.



P U B L I C I D A D



#Difusión del 16 de mayo al 15 de junio de 2023 Convocatoria: Asamblea Anual Ordinaria Cooperadora Instituto Superior de Formación Técnica Nº201

Convocatoria: Asamblea Anual Ordinaria Cooperadora Centro Educativo Complementario Nº801