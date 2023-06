» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 10/jun/2023 de La Auténtica Defensa. Vecinos participaron de un nuevo encuentro de "Café con ALMA" Locales - Espectáculos





Durante el encuentro hubo una charla sobre “Movimiento Expresivo" y, además, el público disfrutó de la presentación de un dúo de stand up y la música de Liliana Balbi y Juan Jaurena. Organizado por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, se llevó adelante un nuevo encuentro de Café con ALMA (Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer). Como es habitual, la propuesta contó con gran concurrencia de público y el acompañamiento de la secretaria Elisa Abella, quien destacó la importancia de la realización de este tipo de encuentros para la comunidad. La apertura estuvo a cargo de la responsable del área de Adultos Mayores, María de los Ángeles Fernández, quien luego de brindar unas palabras de bienvenida presentó al dúo de stand up de María Rosa y Zulma, integrantes del Club de la Comedia “Y ahora qué". Luego fue el turno de la profesora de expresión corporal Marcela Salcedo, quien desarrolló el tema “Movimiento Expresivo", donde resaltó la importancia que conlleva para cada uno la realización de actividades físicas, acordes a las edades, y situaciones personales. La disertación contó con la intervención de dos alumnas de su taller: la kinesióloga Diana Bossoni y la psicóloga Rina Magrini, quienes destacaron los beneficios de las actividades físicas que repercuten en lo expresivo y creativo. Los asistentes participaron activamente, llevándose incluso propuestas de trabajos para ejercitar en su casa. Como siempre, al final de la exposición todos degustaron el tradicional café con exquisiteces dulces y saladas. En lo que refiere a la faz artística de la velada, el cierre estuvo a cargo de dos reconocidos cantantes que ya han acompañado en otras oportunidades el evento: Liliana Balbi y Juan Jaurena. El próximo Café con ALMA tendrá lugar el viernes 30 de junio. Quienes quieran mayor información comunicarse al número de teléfono 407549, de lunes a viernes de 8 a 14.

Los presentes participaron activamente del encuentro.





La secretaria de Inclusión, Educación y Cultura Elisa Abella acompañó el encuentro del mes de mayo.





Café con ALMA tendrá su próximo encuentro el 30 de junio.



