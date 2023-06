» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 15/jun/2023 de La Auténtica Defensa. La Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana, junto a una escuela de Junín, entre las mejores del mundo Locales - Información General





Dos escuelas bonaerenses, una pública y otra privada, entre las 10 mejores del mundo; por diferentes aspectos modificaron la manera de enseñar con el objetivo de mejorar la calidad de aprendizaje. Dos escuelas de la provincia de Buenos Aires fueron seleccionadas en un listado de las 50 mejores del mundo y tienen posibilidades de ser reconocidas por el World´s Best School Prizes. Así, podrían recibir un premio económico que llega a los 50 mil dólares. Se trata de la Escuela Secundaria Domingo Faustino Sarmiento, de gestión pública y ubicada en la localidad de Junín, dependiente de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. La otra es la Escuela Técnica Roberto Rocca, del Grupo Techint, que funciona en Campana. A la primera la distinguieron por su impacto positivo en la comunidad por vía de su programa ambiental y la segunda, en tanto, fue escogida por su "innovadora transformación de espacios y procesos de aprendizaje". “Las escuelas preseleccionadas para los World’s Best School Prizes, sin importar dónde se encuentren o qué enseñen, tienen una cosa en común: todas tienen una fuerte cultura escolar. Sus líderes saben cómo atraer y motivar a educadores excepcionales, inspirar el cambio y construir entornos con excelentes condiciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje", dijo Vikas Pota, CEO de T4 Education, la organización que entrega los premios en colaboración con empresas como Accenture, American Express, Yayasan Hasanah y la Fundación Lemann.

La Escuela Sarmiento, de Junín.



Fernando Balbi es el coordinador académico de la Escuela Sarmiento, inaugurada en 2018. En diálogo con la prensa resaltó que no fueron reconocidos por un proyecto puntual, sino que detrás hay un conjunto de acciones que involucran a toda la comunidad educativa. A su vez, calificó la nominación como "un halago, una alegría enorme y también una invitación a reforzar las ganas y trascender a otras escuelas". "Lo que hacemos son acciones sencillas y factibles de hacer en cualquier escuela. No hicimos ningún descubrimiento mesiánico, sino que vimos que el cuidado del medio ambiente es un área prospera porque a los jóvenes les interesa mucho y decidimos trabajar con eso: planteando ideas fáciles y significativas para los chicos", dijo a La Nacion. La escuela Rocca Del otro lado, la Escuela Rocca, que fue inaugurada en 2013, fue reconocida por el proceso de transformación integral de sus espacios físicos y procesos de aprendizaje. Concretamente, basaron el diseño de sus espacios en una escuela de tecnología de California, Estados Unidos, y otras de Barcelona, en España: el fin, poner al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Es por eso que pusieron en marcha conceptos como la "cima de la montaña", que es el lugar desde el que los estudiantes comunican a sus pares lo que aprendieron y a la vez ejercitan la comunicación.

La Escuela Rocca, de Campana. Hay otras "lomas" de diferente forma y "cuevas" donde se busca lograr la concentración y los momentos de soledad. "Sacamos el concepto de aula para pensar en momentos de aprendizaje: de introspección, de colaboración, de comunicación. Eso genera que el chico sea atravesado por los conocimientos en forma de red y no de forma aislada", sostuvo Erika Bienek, directora de relaciones con la comunidad del Grupo Techint. "Luego de repensar la organización escolar, hubo un cambio de paradigma muy grande, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, empezando a trabajar de forma más colaborativa, en la integración de materias y la identificación de ejes transversales. Estamos dando pequeños pasos hacia la escuela del futuro, una que invite a los estudiantes a ser protagonistas de ese proceso", sumó Ludovico Grillo, director de la escuela. Cómo sigue el proceso No es la primera vez que el comité que organiza los premios se fija en las escuelas argentinas. En una de las ediciones anteriores había reconocido a la Escuela Secundaria N°8 de Parque Avellaneda, por ejemplo, que fue destacada dentro de la categoría ambiental. Con la selección terminada, en septiembre próximo está previsto que se anuncie la lista de finalistas para luego, en octubre, se publique el listado de las cinco escuelas ganadoras. El premio total es de 250 mil dólares, que se repartirá en 50 mil dólares a cada establecimiento.

Ambas instituciones bonaerenses, por diferentes aspectos, modificaron la manera de enseñar con el objetivo de mejorar la calidad de aprendizaje. Fuente: Perfil. ❕En septiembre se anunciarán los 3 finalistas y habrá una votación pública para elegir al ganador.



Los invitamos a apoyarnos y conocer nuestro perfil en la página de World’s Best School Prize a través del siguiente link: https://t.co/frrZIEO8oe#OrgulloETRR — Escuela Técnica Roberto Rocca (@etrrar) June 15, 2023

