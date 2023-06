» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 16/jun/2023 de La Auténtica Defensa. Tomás Balmaceda:

El filósofo, periodista, escritor e influencer campanense es uno de los invitados especiales que tendrá el evento que se realizará del sábado 17 al martes 20 en el Club Ciudad. Presentará su libro “Generación Invisible" y una charla para pensar “el futuro propio". La tercera edición de la Feria del Libro de Campana se desarrollará del sábado 17 al martes 20 de junio en el Club Ciudad (Chiclana 209), con entrada libre y gratuita y bajo la organización de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio. El evento reunirá a editoriales y escritores, ofrecerá talleres y charlas y contará con la participación de destacadas figuras del ámbito cultural como Nelson Castro, Gastón Pauls, Ceferino Reato, Felipe Pigna y Margarita Mainé. Esa lista también incluye a un invitado especial que, a diferencia de estos nombres, “jugará como local": el filósofo, periodista, escritor e influencer Tomás Balmaceda, quien el lunes a las 18.30 presentará su último libro, “Generación Invisible". “Presentar un libro en mi ciudad es muy especial. Nunca he dejado de ir a Campana, pero hace 20 años que vivo en Buenos Aires. Vuelvo seguido a ver a mi familia y ahora estoy ansioso por volver para compartir las ideas de este libro que escribí con Miriam De Paoli, quien es brasileña, pero a quien conocí justamente en Campana hace 10 años", explica Tomás. “Generación Invisible" es una obra que reflexiona sobre las tensiones que viven aquellas personas que tienen entre 45 y 65 años. A partir de ello, la idea del autor para su charla del lunes en la Feria del Libro “es conversar sobre el futuro propio". “Muchas veces, cuando pensamos el futuro, pensamos en los avances de la tecnología o qué va a pasar en ciertos ámbitos. Mi invitación es a pensar el futuro propio, el que tiene que ver con cómo vamos a ser dentro de 20-30 años, porque estamos en un escenario de una longevidad muy prolongada, como nunca antes", adelanta el campanense. Además, Balmaceda también se refirió al evento que le abre la oportunidad de presentarse como autor en su ciudad. “La propuesta de la Feria del Libro de Campana me encanta. Por fortuna, actualmente estamos a un click de distancia de grandes obras o de grandes conferencistas, pero no hay nada que reemplace el contacto directo, el cara a cara, ver a esa persona y poder consultarla. Y cuando veo los invitados y las invitadas de la Feria veo ese costado más humano de la literatura, que tiene muchos matices y muchas formas de ser entendida", resalta Tomás. “Además, Campana tiene una larga tradición de autores y autoras locales y que eso se conozca y se combine con la invitación a escritores de otras latitudes me parece increíble", cierra el invitado que será local en esta tercera edición de la Feria del Libro de Campana.

