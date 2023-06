El referente político de la Agrupación Julio Armando Melo y reconocido docente, Marcelo Filosi, cuestionó las “pésimas decisiones" del gobernador Kicillof que “solo lograron bajo rendimiento escolar y deserción". El referente político de la Agrupación Julio Armando Melo y reconocido docente, Marcelo Filosi, cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y aseguró que “promueve la desigualdad, la pobreza y la falta de educación en la provincia". “El bajo rendimiento escolar y la deserción son dos problemáticas que, con el gobernador y sus pésimas decisiones se profundizaron y no puede resolver", dijo. Y sumó: “Hay chicos desmotivados, inequidad en el acceso a la educación, entornos violentos e inseguros, y muchos más desafíos socioemocionales que afectan negativamente tanto el bienestar general como el rendimiento académico y, ante esto, la provincia no hace nada". En tanto que, Filosi, al referirse a las elevadas tasas de pobreza que afecta a la provincia, indicó que “se le fue de las manos" al actual gobernador. “Los datos de las jurisdicciones que abarcan el Gran Buenos Aires registran elevadas tasas de pobreza e indigencia donde el grupo poblacional más afectado corresponde a menores en edad escolar", dijo. Además, lamentó que los datos estadísticos de las jurisdicciones del Gran Buenos Aires indican que el total de la población que está bajo la línea de pobreza está alcanzando el 45,3%. “El sistema educativo en la provincia de Buenos Aires enfrenta desafíos en términos de infraestructura, calidad y equidad. Lo desesperante es que no se ve un plan ni a corto ni a mediano plazo para enfrentar estos desafíos. Nos llenan de slogans, de marketing educativo, pero no de contenido", sostuvo. Asimismo, hizo hincapié en que “los docentes necesitan capacitaciones de calidad, que las escuelas estén abiertas todos los días y en buen estado, con la cantidad de personal suficiente, con programas que los motiven y los sostengan dentro y eso con Kicillof no ocurre". “No puede haber grietas ni mezquindades con la educación, si queremos que esta Provincia salga adelante", enfatizó y le pidió al ministro de Educación y al Gobernador “medidas concretas urgentes para enfrentar la peor crisis educativa jamás vista".

El referente de la Agrupación Melo y reconocido docente cuestionó las políticas impulsadas por Kicillof en materia educativa.



Agrupación Julio Armando Melo - Arenales 675 Campana Bs. As. - Facebook: Agrupación Julio Armando Melo - Arenales 675 Campana Bs. As. - Facebook: Agrupación Julio Armando Melo