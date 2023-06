» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 17/jun/2023 de La Auténtica Defensa. Fin de semana extra largo:

Cambios en el cronograma de recolección de residuos Locales - Información General





El sábado 17 habrá solo recolección domiciliaria de residuos y el lunes 18, retiro de residuos y de montículos. En tanto, el martes 20 de junio, Agrotécnica Fueguina no brindará ningún servicio. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informó cambios en la recolección de residuos con motivo del fin de semana extra largo. El sábado 17 de junio, feriado nacional por el paso a la inmortalidad del General Güemes, solo se prestará el servicio de recolección domiciliaria. Por su parte, el lunes 19, feriado puente con fines turísticos, habrá servicio de recolección de residuos domiciliaria y retiro de montículos. Finalmente, el martes 20 de junio, feriado nacional por el Día de la Bandera, no se brindará ningún tipo de prestación. La empresa Agrotécnica Fueguina retomará su habitual tarea el miércoles 21 de junio. Por tal motivo, se solicita a los vecinos colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad respetando la modificación en el cronograma de residuos y no retirar los residuos de sus domicilios.





P U B L I C I D A D