Felipe Pigna también dirá presente en la Feria del Libro de Campana

El reconocido historiador y divulgador presentará su última obra: “Los Güemes y la guerra de los infernales". Será el lunes desde las 17, en el Club Ciudad, con entrada libre y gratuita. Una de las figuras más destacadas que tendrá la tercera edición de la Feria del Libro de Campana será Felipe Pigna. El reconocido historiador y divulgador estará presentando su última obra de investigación: “Los Güemes y la guerra de los infernales". Su conferencia está pautada para el lunes 19 a las 17 en el escenario principal del evento que se desarrollará en el Club Ciudad de Campana, con entrada libre y gratuita y organización de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio. “Los Güemes…" está dedicada a la “intensa y muy rica" historia de Martín Miguel, pero sin olvidar a personajes fundamentales de su vida como su hermana Machaca y su compañera Carmencita. En este libro, Pigna repasa cómo Güemes se transformó en un hombre clave en la lucha por la Independencia, sus “originales" estrategias y la relación que forjó con San Martín, entre otros puntos que le dan una dimensión épica a su figura. “Güemes es un personaje que siempre me fascinó. Es una injusticia que haya un feriado sobre Güemes y no sepamos bien quién fue", señaló el historiador en mayo pasado, durante la presentación de esta obra en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ahora repetirá en la Feria del Libro de Campana, que comenzará este sábado 17 y se extenderá hasta el martes 20 de junio, siempre en el Club Ciudad, con entrada libre y gratuita. Y con la participación también de otras destacadas figuras del ámbito cultural como Nelson Castro, Gastón Pauls, Ceferino Reato, Tomás Balmaceda y Margarita Mainé.

Pigna repasará la importancia que tuvo la figura de Martín Miguel de Güemes en los años de la Revolución de Mayo y la Independencia.



