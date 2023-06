"Hoy no hay nada que le impida ser candidato", enfatizó. La actual secretaria de Inclusión Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, fue consultada durante la inauguración de la Tercera Feria del Libro de Campana, sobre la posibilidad de que sea candidata a intendente en las próximas elecciones, una versión que había trascendido en las últimas horas. “Sebastián es el líder de este proyecto de ciudad y yo voy a acompañar desde el lugar que me toque. Soy parte de un equipo muy grande que trabaja todos los días para transformar Campana", destacó Elisa Abella. “Nada le impide ser reelecto a Sebastián y es un intendente con una gestión destacada, que está cerca de los vecinos permanentemente", enfatizó la funcionaria. “Por supuesto que me gustaría ser intendente, pero voy a estar en el lugar que me necesite. Hoy no lo sé", resaltó Elisa sobre su posible candidatura.

Secretaria de Inclusión Social, Educación y Cultura, Elisa Abella.