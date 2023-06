» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jun/2023 de La Auténtica Defensa. En su tercer día, la Feria del Libro de Campana regaló otra jornada brillante y de masiva concurrencia Locales - Espectáculos





Este lunes, el historiador Felipe Pigna y el filósofo campanense Tomás Balmaceda brindaron charlas en el escenario principal. El Intendente y Elisa Abella estuvieron nuevamente acompañando el evento que este martes se cerrará con la celebración por el Día de la Bandera. La tercera jornada de la Feria del Libro de Campana volvió a evidenciar la jerarquía y aceptación de este evento que se convirtió en un nuevo éxito de la agenda cultural de la ciudad. Con las participaciones especiales del historiador Felipe Pigna y del filósofo campanense Tomás Balmaceda, el acompañamiento del intendente Sebastián Abella, la secretaria de Inclusión, Cuktura y Educación, Elisa Abella, y una masiva concurrencia de vecinos y familias, este lunes se vivió otra jornada muy atractiva en las instalaciones del Club Ciudad. “Es buenísimo que haya tanta gente y que se fomente la lectura. Y en lo particular, me encontré con un público hermoso y muy receptivo", remarcó Pigna, quien desbordó la capacidad del escenario principal con su disertación sobre dos grandes próceres de nuestro país como Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes. Luego, el reconocido historiador firmó una importante cantidad de ejemplares de “Los Güemes y la guerra de los infernales", su último libro, que fue editado recientemente. Por su parte, Balmaceda brindó una charla muy entretenida, basada en su último libro, “Generación Invisible", que aborda cuestiones relacionadas al grupo etario que va de los 40 a los 65 años. Así hizo reflexionar a una audiencia que lo siguió atentamente y que completó su experiencia de “jugar como local" en esta Feria del Libro. “Fue muy emotivo. En los años anteriores la había seguido a través de las redes y ésta pude disfrutarla in situ, incluso subiéndome al escenario principal. Y me encantó. Campana tuvo siempre una gran tradición de autores y autoras y está buenísimo que haya un espacio así para destacar esa producción", señaló el campanense. Además, esta tercera jornada también tuvo presentaciones de libros, narraciones, recitados de poesía y diferentes talleres junto a los stands de escritores y editoriales. El cierre del evento será este martes 20 de junio: a las 14 está programada una actividad especial que se fusionará con el acto por la celebración del Día de la Bandera para dar por finalizada esta tercera edición de la Feria del Libro de Campana.

La secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Elisa Abella, le entregó un reconocimiento a Balmaceda por su participación en la Feria.





Además de charlas y actividades especiales, la Feria cuenta con múltiples stands de escritores y editoriales.





Cientos de vecinos colmaron el escenario principal para seguir la exposición del historiador Felipe Pigna.





El filósofo Tomás Balmaceda presentó su último libro, Generación Invisible, que reflexiona sobre situaciones que atraviesan las personas que tienen entre 40 y 65 años





El intendente Abella le entregó un reconocimiento al historiador Felipe Pigna por su participación.





Los más chicos también disfrutan de la Feria, sumergiéndose en el mundo de los libros con mucha curiosidad.





Pigna disertó sobre las vidas de Manuel Belgrano y Martín Miguel de Guemes.



















