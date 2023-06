» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jun/2023 de La Auténtica Defensa. "Sebastián es el líder indiscutido de Juntos y está en condiciones de ir por un nuevo mandato" Locales - Política y Economía





Así lo aseguraron desde la agrupación política Julio Armando Melo al tiempo que destacaron: “Todos los días los vecinos ven la transformación que realizó en cada barrio y va continuar realizándolo". Faltan 5 días para el cierre de las listas de candidatos para las elecciones PASO y, desde la Agrupación Julio Armando Melo ratificaron su apoyo al intendente Sebastián Abella, además de asegurar que él es quien lidera a Juntos en la ciudad. “A fines del 2015, un gran equipo, con Sebastián a la cabeza, inició una transformación histórica que llegó a cada barrio y a cada sector de la ciudad y que hoy sigue en desarrollo", enfatizaron los militantes. Además, indicaron que “todos los días, los vecinos ven y reconocen como la ciudad creció y se embelleció y, para seguir avanzando en esa línea de cambios, es fundamental que continúe por cuatro años más". “No hay ningún impedimento para que Sebastián y otros intendentes de la provincia de Buenos Aires vayan por una reelección", resaltaron desde la agrupación que preside el concejal de Juntos, Javier Contreras. Los integrantes de “La Melo", también remarcaron que “su compromiso constante con mejorar la calidad de vida de los vecinos y su planificación estratégica para el desarrollo de la ciudad permitieron que la ciudad alcance una nueva etapa de crecimiento y progreso". En este sentido, consideraron que “la cercanía de Sebastián con los campanenses, el diálogo y la escucha permanente, lograron no solo trabajar para dar soluciones a las demandas y necesidades, sino que también a posicionarlo como un líder cercano y comprometido que conquistó la confianza de todos". Para cerrar, ponderaron que “el trabajo del Intendente desde el primer día fue fundamental para lograr una transformación en la ciudad que, con su capacidad de gestión, permitieron que la ciudad creciera y se desarrolle en áreas clave, por ello lo vamos a seguir acompañando en el rol que ocupe".





Agrupación Julio Armando Melo - Arenales 675 Campana Bs. As. - Facebook: Agrupación Julio Armando Melo

