"Este paro demostró que la educación no es una prioridad para ellos"

La Presidenta del Consejo Escolar de Campana, Nelda García, y el resto de los consejeros escolares de Juntos cuestionaron la medida de fuerza que tomaron este jueves los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires. El 90% de las escuelas públicas de Campana no abrió este jueves a raíz de la medida de fuerza tomada por los gremios docentes bonaerenses en repudio a los hechos acaecidos en Jujuy. Esta situación causó indignación en el bloque local de consejeros escolares de Juntos. “Este paro demostró que la educación no es prioridad para ellos", señaló Nelda García, Presidenta del Consejo Escolar de Campana. “Ante numerosos problemas del ámbito educativo que son responsabilidad del gobierno provincial de Kicillof no han aparecido ni levantado la voz, pero ahora sí lo hicieron, en tiempos políticos y con cuestiones políticas que nada tienen que ver con la educación", agregó García. “Fue una medida política que perjudicó directamente a los alumnos de las escuelas públicas y que no hace más que ampliar la enorme brecha que existe entre la educación de gestión privada y la estatal", remarcó la Presidenta del Consejo Escolar.

