Tras el cierre de listas, el intendente Abella aseguró que su candidatura no modifica la tarea que viene realizando por la ciudad. Al mismo tiempo, destacó la incorporación de nuevos sectores a Juntos. Luego del cierre de listas para las Elecciones Primarias y de confirmar su precandidatura a intendente, Sebastián Abella aseguró que “nada" se modifica en su trabajo diario. “Sigo trabajando como todos los días para que Campana siga creciendo, ordenadamente y con planificación. Es lo que hacemos todos los días. Por eso digo que, francamente, no ha cambiado nada", señaló al ser consultado sobre sus sensaciones tras firmar su postulación para un nuevo período. A su vez, el jefe comunal destacó que figuras que integraban otros espacios políticos de la ciudad se hayan sumado a Juntos: “Nosotros estamos abiertos al diálogo con todos los sectores que quieran trabajar para que Campana siga creciendo y siempre está bueno ampliar el espacio con esa idea". Finalmente, también se refirió a la lista de Juntos que acompaña a nivel provincial y nacional: “Me parece que tenemos una lista muy buena, muy representativa. Ojalá que los bonaerenses apoyen a Diego Santilli y los argentinos apoyen a Horacio Rodríguez Larreta para poder cambiar esta realidad tan difícil que estamos viviendo".

