“Apoyamos a todos los colectivos y las manifestaciones artísticas, pero es primordial que cada una de las mismas siempre se realice cuidando y respetando los espacios públicos, que son de todos", enfatizaron. Desde el Municipio señalaron que “apoyamos a todos los colectivos y las manifestaciones artísticas, pero es primordial que cada una de las mismas siempre se realice cuidando y respetando los espacios públicos". Dado que las intervenciones en los bancos de la plaza Eduardo Costa realizadas el miércoles 28 no contaban con la autorización pertinente, el Municipio realizará tareas de pintura para que dicho mobiliario recupere su estética original, que va en línea con el resto de este espacio público. “Solicitamos a los vecinos que deseen realizar cualquier tipo de intervención tengan a bien solicitar la autorización pertinente. El espacio público nos pertenece a todos y debemos cuidarlo", enfatizaron.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de cuidar y respetar los espacios públicos.



