"Sarna y Ortega tienen que exigirle a Massa que no le regale tierras al Club Tigre en Campana", reclamaron desde Juntos

El Estado nacional le entregó tierras en la zona de Río Luján al club del candidato a presidente del kirchnerismo. El intendente ya envió una carta reclamando al AABE que dé marcha atrás con la medida. “Antes de irse están regalando las tierras del Estado a sus amigos", denunciaron desde el bloque de Juntos, sobre la cesión de tierras que hizo la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) del gobierno nacional al club Tigre, de la ciudad homónima. Se trata de tierras ubicadas en Campana, en la zona de Río Luján, y que en su momento el intendente Jorge Varela, había prometido gestionar para el club Villa Dálmine. “Sarna y Ortega deberían pedirle a su candidato a presidente que deje de regalar el patrimonio de los campanenses a sus amigos", reclamaron desde el bloque. “Es vergonzoso que meses antes que dejen de ser gobierno tomen esta medida que solo busca privilegiar los negocios de los amigos del candidato a presidente Sergio Massa", aseguraron desde Juntos. Desde el bloque oficialista, confirmaron que el intendente Abella ya reclamó al AABE que dé marcha atrás con la medida y que esas tierras no se destinen a clubes de otras ciudades.







