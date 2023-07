» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 01/jul/2023 de La Auténtica Defensa. Nelda García:

La Presidenta del Consejo Escolar de Campana, Nelda García, afirmó que el candidato local del kirchnerismo visita establecimientos “para la foto" y que “usa a los alumnos con fines puramente electorales". Luego que Alejo Sarna se fotografiara junto a alumnos de la Escuela Media N°1 repartiendo antiparras, la Presidenta del Consejo Escolar de Campana, Nelda García, aseguró que el precandidato local del kirchnerismo “va a las escuelas solamente para hacer política partidaria". “No solo ingresa a un aula de forma irregular, sino que además se fotografía con los chicos en modo campaña electoral", remarcó García. “No le interesa la educación, le interesa su campaña: va a las escuelas para la foto y, en ocasiones como ésta, usa a los alumnos con fines puramente electorales", agregó. La Presidenta del Consejo Escolar marcó también que Sarna “podría plantear al gobierno provincial de su mismo partido la construcción de una pileta" y que, “además, desconoce los aportes que hace el Municipio" para la realización de prácticas deportivas

