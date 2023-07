» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/jul/2023 de La Auténtica Defensa. El Municipio lanza una nueva propuesta para seguir potenciando a los emprendedores Locales - Información General





A través de la Dirección de Juventud, dictará clases intensivas destinadas tanto a vecinos que formaron parte o no de la Academia de Emprendedores. La inscripción ya está abierta y es online. En el marco de las acciones para acompañar y fomentar el crecimiento de los emprendedores de la ciudad, el Municipio llevará adelante distintos encuentros destinados a profundizar las herramientas de los conocimientos. La iniciativa forma parte del Programa “Academia de Emprendedores" y es impulsada desde la Dirección de la Juventud, dependiente de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio. Las clases intensivas están destinadas tanto a vecinos que hayan o no participaron de las ediciones de la Academia de Emprendedores y abarcarán temas tales como comunicación, monotributo y habilitaciones, entre otras. El primer encuentro se realizará el 17 de julio, a las 14, en la sede de Espacio Campana Joven donde se abordará la temática “Comunicá tu Emprendimiento" exponiendo estrategias de comunicación a través de redes. Aquellos interesados en participar podrán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/LsyKRYhifhnGNL1g6.





