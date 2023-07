» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 06/jul/2023 de La Auténtica Defensa. Este jueves 6 de Julio habrá asueto administrativo para los empleados municipales Locales - Política y Economía









NOTICIA RELACIONADA: Invitan a los vecinos a celebrar el 138º Aniversario de Campana Con motivo de conmemorarse el 138º aniversario de Campana, las dependencias municipales permanecerán cerradas. Con motivo de conmemorarse el 138º aniversario de la fundación del partido de Campana, este jueves 6 de julio se otorgará asueto administrativo para los empleados municipales. Conforme a ello, permanecerán cerradas las dependencias de atención al público. No obstante, el Departamento Ejecutivo arbitrará las acciones necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles. Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (internación y guardias), Tránsito y CIMoPU. Tampoco se verá afectada la recolección domiciliaria de residuos. Las oficinas municipales retomarán sus tareas el viernes 7 de julio en su horario habitual de funcionamiento.

Este jueves no habrá atención en las dependencias municipales.



