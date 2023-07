» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/jul/2023 de La Auténtica Defensa. El marco regulatorio para el juego sigue siendo complejo en Argentina Breves - Actualidad Nacional





En Argentina, cada provincia cuenta con regulaciones propias para los juegos de casinos, por lo que el contexto es complejo. Argentina es uno de los países más grandes en la región latinoamericana, tanto en su población como en su economía. Sin embargo, los juegos en línea no están regulados bajo un mismo marco para todo el país, sino que cada provincia lo regula de manera independiente, lo cual hace más complejo el panorama. Cabe destacar que en Argentina todos los mercados están regulados. De hecho, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha dado paso a una serie de reglamentaciones con el fin de establecer orden de los mercados, lo cual incluye los valores destinados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.



El sector de los juegos y las apuestas no escapa de ello. Si bien en el pasado no había regulación existente y el país no aprovechó las ganancias provenientes de dicha industria, ahora sí lo hacen. En efecto, este sector genera ingresos superiores a los 2,400 millones de dólares, al año, por lo que el gobierno ha incrementado el impuesto federal para los juegos de azar en línea del 2 % al 5 %, con el propósito de recuperarse de la crisis económica. Aunado a ello, la publicidad sobre estos juegos también cuenta con regulaciones en Argentina, pues los anuncios no se pueden dirigir a los menores de edad, entre otras consideraciones, y solo los operadores que cuentan con una autorización pueden hacer los anuncios. En físico, los juegos han sido regulados por mucho tiempo, incluyendo casinos, hipódromos, salas de juego, tiendas de apuestas y sitios donde venden loterías. En el caso de los juegos en línea, estos se fueron expandiendo por todo el territorio de la nación y, a medida que lo hacía, los operadores debían habérselas con acciones judiciales, bloqueos de las páginas web y otras medidas. Así, el crecimiento de la industria estuvo limitado hasta el año 2018, cuando dos distritos argentinos con altos ingresos -Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires- decretaron una regulación y firmaron un acuerdo de cooperación. Jurisdicciones reguladas De este modo, muchas jurisdicciones comenzaron a regular los juegos en línea, haciendo que esta actividad contase con legalidad en algunas partes, tales como Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Chaco y Córdoba.



Por medio de un proceso de licitación, los operadores de estas regiones obtienen las licencias. En el caso de otras provincias, los juegos en línea continúan prohibidos o regulados, de manera que, la legislación de este sector está dividida, por lo que es un escenario complejo, tanto para los operadores como para los jugadores. Aquí puedes conocer las actualizaciones del mercado de casinos en Argentina, pues, tal como se ha observado, todas las operaciones y actividades económicas cuentan con una regulación precisa en el país de La Pampa. Por fortuna, hay operadores de casinos que están autorizados, cuentan con toda la reglamentación y son ideales para que los jugadores puedan hacer sus apuestas. Una asociación sin competencia regulatoria para los juegos de azar Tal como se ha indicado, los juegos de azar están prohibidos en ciertas jurisdicciones. La competencia normativa la tienen 24 autoridades. Todas las loterías del estado son parte de la Asociación de Loterías del Estado Argentino (ALEA), el cual forma parte de la Lotería Mundial, pero esta entidad, ALEA, no tiene competencia en lo que se refiere a los juegos de azar. En el caso de la ciudad capital de Buenos Aires, en diciembre de 2018 probaron su propia ley que regula los juegos en línea, casino, póquer y lotería. En la provincia de Buenos Aires, ese mismo mes y año también promulgó su legislación para los casinos en línea y las apuestas deportivas. En Córdoba existe un proyecto de ley que regula los juegos de casino y lotería en línea, además de las apuestas deportivas, y en Santa Fe, también hay un decreto, desde septiembre de 2020, para que los casinos físicos operen en línea, ya que habían perdido ingresos luego del cierre por la pandemia de COVID-19. En términos generales, Argentina siempre tiene espacio para el ocio y el entretenimiento. Por ello, se preparan actividades con temáticas y videojuegos, es decir, cada día se abre más el espacio para que todos puedan disfrutar de sus pasatiempos preferidos, por lo que se espera que las regulaciones para los casinos continúen y ganen más terreno.

