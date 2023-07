» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 11/jul/2023 de La Auténtica Defensa. Abella acompañó el 51º aniversario del Centro Criollo La Carreta y destacó su importante rol dentro de la comunidad Locales - Información General





El Intendente fue especialmente invitado por la entidad y celebró junto a sus integrantes el Día de la Independencia. El intendente Sebastián Abella acompañó este domingo el 51º aniversario del Centro Criollo La Carreta y celebró junto a sus integrantes el Día de la Independencia. En la sede ubicada en la calle Roca del barrio El Destino, el jefe comunal compartió una agradable jornada de festejo donde no faltó el locro ni las tortas fritas, destacando el importante rol que la entidad tiene dentro de la comunidad. Además, hubo varios show musicales folklóricos que dieron color y calor a la fría tarde de julio ya que nadie se quedó sentado en sus sillas y saltaron a la pista para bailar gatos y chacareras. Los integrantes del centro criollo agradecieron al Intendente y destacaron su permanente acompañamiento no solo concurriendo año a año a los festejos, sino también brindando su apoyo de forma cotidiana. La celebración también contó con la presencia de la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Elisa Abella, y concejales de Juntos.

El centro criollo celebró 51 años de vida.





El jefe comunal saludó a los integrantes del centro criollo y vecinos que participaron del festejo.





Elisa Abella también estuvo presente en los festejos.





Los integrantes del centro criollo agradecieron el constante apoyo del Intendente.













P U B L I C I D A D