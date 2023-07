» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 11/jul/2023 de La Auténtica Defensa. Amores Tangos, la banda del 2x4 más alegre, estará en la Preliminar del Mundial de Tango Locales - Espectáculos





A la grilla de interesantes propuestas impulsadas desde el Municipio, se sumará este grupo musical tanguero que fusiona el tango, los ritmos latinoamericanos, el jazz, la cumbia y los Balcanes, incorporando improvisación y juego. Empezó la cuenta regresiva para la Preliminar del Mundial de Tango que se realizará este sábado y domingo en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri (Luis Costa y Balcarce) y que contará con múltiples propuestas y shows de primer nivel impulsados por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio. Además de la presentación de Guillermo Fernández (sábado, 19 hs) y Cecilia Milone (domingo, 19 hs), a esta gran propuesta cultural gratuita se sumará “Amores Tango", una banda que tiene una visión particular y renovadora de la música del Río de la Plata en la que conjugan el tango, ritmos latinoamericanos, el jazz, la cumbia y los Balcanes, sumando improvisación y juego. A las 17:30 del sábado, los músicos harán vivir al público una fiesta con espíritu de carnaval que se vive con intensidad sobre y debajo del escenario, y en la que destacan el talento y la alegría. La banda del 2x4 más alegre, integrado por José Teixidó en guitarra y dirección, Juan Tarsia en piano y voz, Nicolás Perrone en bandoneón, Mayumi Urgino en el violín, Cristian Basto en contrabajo y Augusto Argañaraz en percusión, y suelen contar con la participación de cantantes invitados como Leandro ‘Negro’ Falótico, Hernán ‘Cucuza’ Castiello, Osvaldo Peredo o Limón García, entre otros. Como parte de este evento también se presentará Ricardo Marín (sábado, 17 hs), y artistas locales muy destacados en el mundo del tango como Matías Carrazán (sábado 20.45 hs), Patita Payeiro (sábado, 21 hs), Analía Punturiero (domingo, 15.15 hs), Juanchi “Campana" Laplacette (domingo, 17.15 hs), Carolina García (domingo, 18.40 hs), y Julio Altez y Celeste González (domingo, 19.45 hs). Para esta Preliminar del Mundial de Tango , ya hay muchas parejas de bailarines inscriptas, las cuales participarán de la competencia que estará dividida en dos categorías oficiales - Tango de Pista y Tango Escenario- y tres no oficiales -Vals, Milonga y Tango Senior. Los ganadores de las dos categorías oficiales seguirán su camino en el " Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2023", que se desarrollará en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. La inscripción continúa abierta tanto para bailarines de nuestra ciudad como del resto de la provincia de Buenos Aires y también de Entre Ríos. Los interesados en participar deben inscribirse de manera online en https://qrcd.org/3UCG. Sin dudas, este fin de semana los vecinos y amantes del 2x4 podrán disfrutar de una gran propuesta cultural gratuita con un cronograma de actividades muy atractivas.

Amores Tango se presentará en la Preliminar del Mundial de Tango.



