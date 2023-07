» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/jul/2023 de La Auténtica Defensa. Vecinos e instituciones se interiorizaron en los beneficios de la mediación y la problemática de la violencia Locales - Política y Economía





Fue en el marco de una capacitación brindada por la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio para difundir la importancia de difundir el diálogo y establecer acuerdos ante un conflicto. Bajo el título “Los beneficios de la mediación y la problemática de la violencia", la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio impulsó una charla destinada a instituciones intermedias, clubes, sociedades de fomento, colegios de profesionales y público en general. Ante un buen marco de público, en el Salón Blanco del HCD, la conferencia fue coordinada por la Dra. Marcela D´Amato y disertada por las doctoras Velásquez y Reggiardo y el licenciado Fabián Nicolai, especialista en el área de mediación . Allí se brindaron conceptos y herramientas sobre la importancia de la mediación para resolver conflictos principalmente entre vecinos y así evitar que no escalen la mayoría y que no se convierta en un delito. “Esta es una capacitación muy importante para el Municipio que forma parte del trabajo que se inició hace dos años con la implementación de la Oficina de Mediación Comunitaria a fin de solucionar desacuerdos o enfrentamientos", enfatizó la subsecretaria de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Romina Buzzini al participar del encuentro junto a la mediadora municipal Raquel Abdul. Además, aseguró que “poder mediar los conflictos entre personas es muy importante ya que se realiza de forma pacífica, mejorando la convivencia y construyendo armonía entre las partes".

La capacitación estuvo a cargo de profesionales en la materia.





La charla convocó a muchos vecinos e instituciones.



