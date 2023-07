» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/jul/2023 de La Auténtica Defensa. Hasta las 21 horas de éste viernes se puede votar el tango que represente a Campana Locales - Espectáculos





El plazo para participar del concurso “Tu Tango, Tu Ciudad" vence este viernes 14, a las 21. Los vecinos pueden participar a través del Facebook del Municipio, dándole like (me gusta) en la foto con la letra que más les guste. Este viernes 14 de julio, a las 21, vence el plazo para elegir el tango que represente a Campana, informaron desde la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio. El concurso “Tu Tango, Tu Ciudad" forma parte de la Preliminar del Mundial de Tango e invita a los vecinos a elegir la letra de un tango que represente a la ciudad. Los interesados podrán votar a través del Facebook de la Municipalidad de Campana, poniendo un like (me gusta) en la foto del tango que más les guste. Hay cuatro letras: “Campana" de Víctor Racedo; “Campana, ciudad natal" de Silvia Tevez; Nancy Grandoli; y “Campana de mi corazón" de Samanta Ozuna. La letra ganadora será interpretada por la Escuela Municipal de Música, que le aportará voz y melodía.





