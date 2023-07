» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 18/jul/2023 de La Auténtica Defensa. Preliminar del Mundial de Tango: miles de vecinos disfrutaron de un fin de semana a puro 2x4 Locales - Espectáculos





La segunda jornada tuvo su punto más alto con la presentación de Cecilia Milone que deleitó a todos los espectadores al igual que lo hicieron “Amores Tangos" y los artistas y bailarines locales. El intendente acompañó ambas jornadas y destacó la importancia para la ciudad que se realicen eventos de semejante magnitud. En una jornada llena de pasión y ritmo, miles de vecinos de la ciudad y localidades aledañas disfrutaron durante todo el domingo del segundo día de la Preliminar del Mundial de Tango, organizada por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio. En un gimnasio del Colegio Dante Alighieri colmado de familias y amantes del 2x4, más de 50 parejas compuestas por talentosos bailarines de diferentes partes de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, mostraron su destreza y habilidad en el baile más representativo de Argentina. La propuesta cultural de entrada libre y gratuita fue ambientada con escenografía acorde para la ocasión, luces tenues y una pista de baile especialmente diseñada. La música de tango llenó el aire y cautivó a todos los presentes, quienes no pudieron resistirse a moverse al compás de los acordes. Luego de haber disfrutado de un sábado a puro tango que contó con la participación estelar de Ricardo Marín y Guillermo Fernández, llegó la segunda jornada que fue acompañada por el intendente Sebastián Abella y la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, quienes destacaron la gran convocatoria del evento. El punto más alto del domingo llegó de la mano de la cantante y actriz Cecilia Milone, quien realizó junto a un equipo de bailarines, un paseo contado a través de la música con una cuidadosa selección de tangos muy populares acompañados por textos llenos de humor y nostalgia. También se lucieron sobre el escenario la banda más alegre del tango “Amores Tangos" que, con una visión particular y renovadora de la música conjugando el tango, ritmos latinoamericanos, el jazz, la cumbia y los Balcanes, sumando improvisación y juego, le dieron una cuota muy alegre al evento. Los artistas locales, tanto bailarines como cantantes del mundo del tango, también tuvieron un rol protagónico y se presentaron con increíbles y maravillosas performances e interpretaciones para el deleite de todo el público presente. Además, hubo exhibiciones de baile de diferentes parejas profesionales, clases para aquellos interesados en aprender y también un espacio de milonga, donde los espectadores aprovecharon la pista para bailar y expresar su pasión por el género musical. Como parte de este gran evento, se hicieron presentes las cafeterías Giussepina y Eugenia Arte Al Paso, la casa de vino “Dina", como así el tradicional paseo de artesanos con emprendedores de la ciudad que ofrecieron sus maravillosos productos de elaboración propia.

Miles de vecinos participaron del evento.



COMPETENCIA PRELIMINAR DEL MUNDIAL DE TANGO En ambas jornadas también se llevó adelante el principal propósito de este encuentro: la Preliminar del Mundial de Tango, que contó con la participación de 50 parejas de diferentes ciudades de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos y que se dividió en una categoría oficial, Tango Pista; y en tres categorías no oficiales, Vals, Milonga y Tango Senior. Ganadores de tango pista: - 1° puesto: Celeste Noelia Mattia y Rodrigo Verón (Maquinista Savio). - 2° puesto: Nadia Aguilar y Erik Deslarmes (Avellaneda) - 3° puesto: Micaela Marín y Jonathan Cañete (Ezeiza). Ganadores Milonga: - 1° puesto: Jorgelina Arrieta Llamosas y Alberto Leis (Capilla del Señor). - 2° puesto: Celeste Mattia y Rodrigo Verón (Maquinista Savio). - 3° puesto: Matías Persico y Rocío Montero (Zárate). Ganadores Vals: - 1° puesto: Celeste Mattia y Rodrigo Verón (Maquinista Savio) - 2° puesto: Nadia Aguilar y Erik Deslarmes (Avellaneda) - 3° puesto: Micaela Marín y Jonathan Cañete (Ezeiza) Ganadores Tango Senior: - 1° puesto: Vivian Lugones y Adrián Pluchinotta (La Plata) - 2° puesto: Liliana Salinas Picazo y Elbio Omar Peralta Reynoso (Santa Fé capita). - 3° puesto: Enrique Mario Peralta y Gladys Rivero (San Isidro) Ganadores Tango Escenario: - 1° puesto: Ángela Patricia Sarmiento Ramírez y Félix Alberto Bon (Gualeguaychú) - 2° puesto: Celeste Mattia y Rodrigo Verón (Maquinista Savio) - 3° puesto: Andrea Mariana La Regina y Jorge Alberto Azorín (Hurlingham). De esta manera, esta pareja se clasificó a las semifinales del Mundial de Tango que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires. Un evento de magnitud internacional que también brilló en nuestra ciudad. LETRA DEL TANGO GANADORA En el marco de esta gran competencia, el Municipio también impulsó un concurso en el que se invitó a los vecinos a crear la letra de un tango que represente a Campana. A través de esta propuesta denominada “Tu Tango, Tu Ciudad", se preseleccionaron 4 letras y los vecinos fueron quienes tuvieron la decisión final votando a través de la cuenta de Facebook del Municipio. El tango que resultó ganador a través del voto popular, fue “Campana" escrita por Víctor Racedo y el resultado fue dado a conocer durante la segunda jornada de la Preliminar del Mundial de Tango y la premiación estuvo a cargo del intendente Sebastián Abella. Ahora le toca el turno a la Escuela Municipal de Música ponerle la música a esta letra que, esa canción luego será compartida con la comunidad.

El punto más alto de la jornada fue la presentación de Cecilia Milone.

Carolina García y su compañero de baile se lucieron en la pista.

Amores Tango hizo vibrar al gimnasio del Colegio Dante Alighieri.





La banda más alegre del tango fue parte del evento.





Los bailarines locales Julio y Celeste hicieron lo suyo.





Los amantes del 2x4 tuvieron la posibilidad de bailar en la pista central.

















