El Municipio lanzó el programa "Profesión Joven" con el fin de facilitar la transición al mundo laboral

Se trata de prácticas educativas apuntadas a jóvenes de entre 19 y 30 años que se encuentren estudiando carreras terciarias o universitarias y quieran articular contenidos con una experiencia laboral concreta. La inscripción está abierta hasta el 4 de agosto. Con el objetivo de brindar herramientas para que los jóvenes puedan insertarse más fácilmente en el mundo laboral, el Municipio lanzó el programa “Profesión Joven". Esta iniciativa permitirá que personas de entre 19 y 30 años que se encuentren estudiando carreras terciarias y universitarias accedan a prácticas educativas a los fines de articular contenidos con una experiencia laboral concreta en la que puedan aplicar y profundizar los conocimientos adquiridos. Según se informó, estas prácticas educativas se desarrollarán en las dependencias administrativas del Departamento Ejecutivo y del Departamento Deliberativo o en instituciones públicas o privadas de la ciudad. Las prácticas tendrán una duración de ocho semanas, con jornadas que no excederán las 12 horas semanales. Los estudiantes recibirán una suma mensual de dinero en concepto de asignación estímulo, que será de carácter no remunerativo, siempre y cuando se cumpla con el 80% de la cursada. La convocatoria tiene un cupo máximo de 30 postulantes y está abierta para estudiantes de Derecho, Economía, Contador Público, Administración de Empresas, Profesorado en Economía, Administración Pública, Bibliotecología, Recursos Humanos, Psicología, Trabajo Social, Gestión Cultural, Programación e Informática. Los requisitos, además de tener entre 19 y 30 años, son: contar con dos años de residencia en Campana y presentar tanto el certificado de alumno regular como la copia del analítico y/o la libreta que acredite tener el 20% de las materias aprobadas. La inscripción al programa “Profesión Joven" se encuentra abierta hasta el 4 de agosto y se realiza en www.campana.gob.ar/profesion-joven/





