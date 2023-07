Este sábado habrá un evento gratuito que fusionará la música y el arte

Con entrada libre y gratuita, a partir de las 14, en Iriart 571, los músicos independientes de la ciudad A.N.G, Energy Roots, Agonía, Adri Godoy, Pérez Tothe e Hijos de Fusa tocarán en vivo, mientras que dibujantes harán lo suyo. El evento es organizado por la Agrupación Melo y cuenta con un sorteo especial para los músicos. Este sábado, a las 14, llega “Evento Jóvenes", una propuesta impulsada por la Agrupación Julio Armando Melo que fusionará el arte y la música de la mano de talentosos artistas locales. Con entrada libre y gratuita, la iniciativa se realizará en Iriart 571, donde la música ocupará un lugar destacado, con actuaciones en vivo de bandas locales y solistas que prometen sorprender al público. Los géneros musicales abarcarán desde el rock y reggae hasta el rap, trap y blues, brindando una diversidad de estilos para disfrutar. Quienes se subirán al escenario para tocar en vivo un amplio repertorio de canciones propias y covers son: A.N.G, Energy Roots, Agonía, Pérez Tothe e Hijos de Fusa., Pero eso no es todo, claro. Durante la jornada, los dibujantes Such Barbarity, Señor Gato, Veckks y Diego!, también harán lo suyo realizando intervenciones artísticas en vivo. Desde la Agrupación Melo están muy entusiasmados por brindar un espacio donde el arte y la música se entrelacen para que los vecinos disfruten de una jornada diferente, como así también de promover y apoyar el talento local. SORTEO Con el objetivo de retribuirles a los artistas locales todo el arte y la buena onda que brindarán durante “Evento Jóvenes", desde la Agrupación Melo impulsaron un importante sorteo de parlante, controlador, ukelele, cuerdas, armónicas y correa. Para que los músicos independientes que participen del evento puedan ganar el sorteo, es necesario que sus seguidores los voten a través de las redes sociales de @agrupacionmelo. Y es fundamental seguir los siguientes requisitos: seguir las páginas (Facebook o Instagram) de la Agrupación Melo, darle like a la publicación que se encuentra fijada, luego comentar y etiquetar al músico elegido.



