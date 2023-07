Santilli elogió "la gestión" de Abella y les pidió a los campanenses que vuelvan a acompañarlo con el voto

“Sebastián ha logrado que yo me enamore de Campana y noto que los vecinos también están orgullosos de su ciudad", señaló el precandidato a gobernador de Juntos. Por su parte, el jefe comunal llamó a votar la boleta completa “para avanzar en más transformaciones". Camino a las Elecciones Primarias de agosto, el intendente Sebastián Abella recibió este viernes la visita de Diego Santilli, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, quien elogió ampliamente su gestión al frente del Municipio. “Apenas uno pisa Campana se da cuenta que la ciudad tiene un intendente con mucha gestión. Por eso les digo a los campanenses que no duden en volver a acompañarlo con su voto", señaló Santilli, tras recorrer la avenida Rocca y compartir un café con vecinos en Tongoy. “Sebastián ha logrado que yo me enamore de Campana y noto que los vecinos también están orgullosos de su ciudad. Y los entiendo: Sebastián ha levantado a Campana, la ha transformado y la ha convertido en un lugar mucho mejor", agregó el precandidato a gobernador. Por su parte, Abella aseguró que su gestión “va a ser mucho más fácil con el Colo como gobernador" y llamó a los campanenses a votar la boleta completa que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y Santilli “para avanzar en más transformaciones". “En los últimos tres años y medio Campana ha sido ninguneada por Kicillof y necesitamos de un gobernador presente que nos acompañe con mejoras clave como la reparación y la iluminación de la Ruta 6 y la Ruta 4, por ejemplo", marcó el jefe comunal. Santilli también cuestionó a la administración provincial de Kicillof, tanto por “discriminar" a los distritos no alineados políticamente, como así también por “la falta de decisión política para luchar contra el delito y el narcotráfico" y “la falta de gestión en salud, educación e infraestructura".