ACUARIO (21/1 al 19/2) En las finanzas y de los negocios, las personas de Acuario deberán tener mucho cuidado durante los próximos días. Vas a hacer una inversión y crees que todo está en orden pero esto no es así. Hay personas en las que no debes confiar dentro de tus propios socios o de la gente que está colaborando para ti en el emprendimiento. Si estás alerta y realizas un análisis exhaustivo lograrás determinar lo que anda mal y te conviene tomar medidas drásticas para evitar que se repita En el terreno sentimental, el hombre de Acuario deberá guarda la calma esta semana. Para no salir herido en una discusión absurda que tendrás con tu pareja, lo mejor que puedes hacer es no formar parte de ella. Tu pareja está muy nerviosa pero tú no debes plegarte a ese estado de exaltación. La mujer de Acuario deberá esta semana sincerarse con su pareja actual. Desde hace una semanas te has reencontrado con un ser querido que fue muy importante en tu vida sentimental, con él has logrado llenar todas las necesidades emocionales que tu compañero sentimental no lograba cubrir. Sin embargo, no debes vivir en la mentira, habla con tu pareja lo antes posible y dile la verdad. Por su parte, las personas de este signo que no estén en una relación, recibirán durante los próximos días una agradable noticia. Un amigo te dará una alegría al proporcionarte la información que necesitabas para ponerte en contacto con una persona de tu pasado que no habías logrado olvidar.