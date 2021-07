© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 11 al 17 de Julio de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) Será una semana en la que la gente de Acuario logrará realizar grandes avances a nivel emocional y psicológico. Emocionalmente, tienes heridas del pasado que necesitas curar. Durante los próximos días un conocido te invitará a realizar una actividad mediante la cual podrás comenzar de a poco a expresar ese dolor. Hay secretos que no te habías atrevido a compartir con tu familia por miedo a que no te entendieran o que te juzgaran. En un futuro cercano lograrás abrirles tu corazón y no te arrepentirás de haberlo hecho porque ellos te manifestarán todo su apoyo y todo su cariño. Será un camino largo pero finalmente lograrás sanar y superar definitivamente algunas etapas difíciles de tu vida. En el ámbito laboral, esta semana se producirá una situación tensa durante una negociación referida a un tema económico. No estarán dispuesto a darte lo que tú pides, sin embargo, no pierdas la calma porque eso empeorará el problema. Espera a quedarte solo y tranquilo para planear la mejor solución para esta situación. En el ámbito económico tendrás una excelente semana. Estás pasando por un momento económico muy próspero. Tu emprendimiento ha crecido mucho en poco tiempo y tienes una afluencia de dinero mensual muy importante. Esta situación tan favorable hará que muchas personas interesadas se acerquen a ti, por eso debes ser muy cuidadoso a la hora de elegir a la persona con la que entablarás una relación sentimental. Utiliza tu inteligencia y no te dejes engañar por falsas sonrisas o falsas manifestaciones de afecto. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)