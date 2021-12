© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) Será una semana muy importante en todo lo referido a concreciones. Lo que has deseado por tanto tiempo comenzará a hacerse realidad. Tus proyectos, tanto a nivel sentimental como a nivel económico recibirán un impulso planetario muy importante. Aquellos planes que estaban estancados comenzarán de a poco a avanzar y lo que hasta hace unos meses te parecía imposible, sucederá. En el ámbito laboral, surgirá durante esta semana la posibilidad de un viaje ligado a tu profesión. Estarás muy ilusionado pero lamentablemente ocurrirán cosas que provocarán una postergación inevitable del mismo. No te deprimas, todo ocurre por algo. Llegará el tiempo en el que entiendas los beneficios que el retraso de este viaje tendrán para ti. En el ámbito de las finanzas y los negocios, estás en una situación en la que has alcanzado la estabilidad económica, tu emprendimiento comercial marcha bien pero ha llegado el momento de continuar creciendo y para eso necesitas arriesgarte. Los astros te aconsejan que no te estanques, debes ser dinámico para evitar que la competencia te gane. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de este signo vivirán momentos de mucha indecisión durante esta semana. Tu pareja está silenciosa y distante y tú no alcanzas a entender el motivo. En vez de enojarte, los astros te aconsejan que te acerques e intentes saber qué es lo que tanto le preocupa. Si consigues que él se exprese descubrirás que sus preocupaciones no tienen nada que ver contigo, sino que están relacionadas con el ámbito laboral.