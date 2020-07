© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) Esta semana la gente de Acuario aprenderá una importante lección en el ámbito laboral, los extremos nunca son buenos. Puedes ser solidario con tus compañeros de trabajo pero no por eso debes permitir que ellos abusen de tu buena voluntad. Tú tienes el poder de poner a las personas que te rodean límites para evitar que te falten el respeto. En el ámbito de las finanzas y de los negocios, esta semana te tentarán con un emprendimiento comercial que en principio parece ser muy bueno. Sin embargo, los astros te indican que debes informarte bien antes de embarcarte en un proyecto de esas características. El emprendimiento puede llegar a ser exitoso pero sólo si adquieres el conocimiento necesario. En el ámbito sentimental, el hombre de Acuario tendrá una semana difícil. Estás atravesando una separación, sin embargo te empeñas en fingir ante los demás y ante ti mismo que estás bien. No tienes que avergonzarte de tus sentimientos, no es vergonzoso estar triste. Fingiendo lo único que lograrás será alargar el duelo. En cambio si te das el tiempo que necesitas y te permites expresar tus emociones, las heridas sanarán más rápido. Por su parte, la mujer de Acuario tampoco tendrá una buena semana. Estás atravesando una crisis en tu relación. Hay muchas discrepancias entre tú y él. Durante los próximos días se producirá una pelea muy fuerte que los decidirá a separarse, por lo menos por un tiempo. La salud, estará muy bien esta semana, te estás cuidando mucho y eso fortalecerá tu cuerpo y dará mayor vigor físico. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)