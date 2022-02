© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) En el ámbito laboral será una semana excelente. Finalmente, luego de muchos meses de espera, tendrás la oportunidad de demostrar todas tus capacidades. Hay una persona de sexo masculino que ocupa una posición de mucha autoridad en tu lugar de trabajo que te encargará la resolución de una difícil situación. Siempre has pensado que no le caías bien a este hombre, sin embargo la realidad es completamente distinta y lo descubrirás esta semana. Esta persona sí cree en ti y por eso solía exigirte mucho más que al resto de tus colegas. Lograrás solucionar exitosamente la tarea que te será encomendada y a partir de allí comenzarás a crecer profesionalmente. En el terreno amoroso la mujer de Acuario no tendrá una buena semana. Constantemente le haces a tu pareja reclamos y planteos ridículos, motivados principalmente por tus celos enfermizos. Desde hace unas semanas que piensas que tu pareja está interesada en alguien más y por ello lo estás asfixiando. La infidelidad no existe en la realidad, sólo está en tu imaginación pero debes tener presente que tu pareja no te tolerará esa actitud durante mucho tiempo. Si no quieres perderlo intenta cambiar. Por su parte, el hombre de Acuario vivirá una semana muy buena a nivel sentimental. Estás muy enamorado de tu pareja y para tenerla contenta le has hecho promesas, sobre todo a nivel material, que te resultarán muy difíciles de cumplir. Te estás esforzando mucho para poder ofrecerle un futuro confortable, sin embargo no estás obteniendo los resultados que esperabas. No obstante, la persona que amas lejos de hacerte reclamos, te brindará todo su apoyo y su comprensión.