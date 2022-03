Esta semana la presencia de la luna acrecentará tu sensibilidad, es aconsejable que razones bien antes de actuar porque puede que debido a tu hipersensibilidad reacciones exageradamente ante las cosas. En el ámbito laboral, surgirá durante los próximos días la oportunidad de que puedas aumentar tus ingresos mediante un nuevo empleo. Sin embargo, puede haber algunos contratiempos. Para evitar perder esta maravillosa oportunidad para tu carrera profesional debes moverte rápido y con firmeza y no perder tiempo en vacilaciones. En el ámbito de los negocios y las finanzas, necesitarás convencerte esta semana de una realidad que vienes negando desde hace un tiempo. Esta realidad no es del todo negativa pero no coincide que lo que tenías planeado. No sirve de nada que te resistas, acepta el nuevo orden de cosas y adáptate a él. Lo más inteligente sería que pensarás un nuevo plan para aprovechar las ventajas de la nueva situación para que tu emprendimiento comercial salga beneficiado. En el terreno amoroso, el hombre de Acuario está atravesando una crisis en la que cada vez parece haber menos interés por ambas partes en lo relacionado a la sexualidad. Tal vez lo mejor sea que la pareja se dé un tiempo para pensar, luego del cual podrán decidir con mayor claridad si vale la pena continuar con la relación. Por su parte, la mujer de Acuario ha pasado por momentos críticos en su relación pero finalmente ha logrado sacarla adelante. Esta semana será ideal para que reflexiones acerca de los errores cometidos para no volverlos a cometer y así poder tener una relación sentimental sana y estable.