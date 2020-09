© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) En cuanto a la salud, hay grandes probabilidades de que la gente de Acuario padezca problemas en los riñones durante esta semana. En el ámbito laboral has logrado concluir exitosamente una negociación con tus empleadores. Estás muy contento porque se trata de un cargo y de un salario que sin lugar a dudas merecías. Sin embargo, esta semana comenzarás a darte cuenta que tus superiores cedieron a tus peticiones porque tenía muchas más obligaciones, riesgos y exigencias del que tú esperabas. No te desesperes, has logrado salir vencedor de situaciones peores. Rodéate de un equipo capaz y que sea de tu entera confianza y así lograrás desempeñarte exitosamente en tu nuevo cargo. En la esfera laboral, has obtenido recientemente algunas felicitaciones y gratificaciones por tu buen desempeño. Esto te brindará la confianza que necesitabas para enfrentar a tu jefe y solicitar que te permita realizar ese trabajo para el que te sientes capacitado y que significa todo un desafío para ti. Tu empeño obtendrá su recompensa aunque no inmediatamente. Ten paciencia, tu prestigio seguirá aumentando y de a poco irás alcanzando todo lo que te propongas. En el terreno sentimental, la mujer y el hombre de Acuario tendrán una excelente semana a nivel sentimental. Conociste recientemente a un hombre que te ha deslumbrado, él está muy interesado en ti y te propondrá que intenten una relación. Sin embargo, tú dudas porque piensas que todo es muy bueno para ser cierto. Los astros te aconsejan que dejes de lado tu desconfianza y que aceptes con gratitud esta hermosa oportunidad que te está dando la vida para ser feliz.