© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 18 al 24 de Abril de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) La gente de Acuario tenderá durante esta semana a la reflexión. Sentirás una necesidad de replantearte tu comportamiento en aquellos acontecimientos más importantes de tu vida. Sin embargo, será un análisis muy saludable a nivel emocional y psicológico porque no buscará la culpa sino que intentarás aprender de tus errores para no volver a cometerlos. En el ámbito de las finanzas y los negocios será una semana en donde ocurrirán algunas dificultades. Tus emprendimientos comerciales han logrado alcanzar el éxito luego de muchos años de esfuerzo. Tú has decidido relajarte y eso está muy bien. Sin embargo, el problema es que desde hace muchos meses te estás comportando de manera negligente, no le estás prestando la atención que debes a tus negocios y eso puede llegar a salirte muy caro. Has realizado grandes inversiones para que tus emprendimientos dispongan de la última tecnología y se vuelvan competitivos. No obstante, si no vigilas y controlas tus adquisiciones, te expones a que algunas personas inescrupulosas se aprovechen de la situación. No tienes que hacerlo todo solo, si quieres descansar está bien pero delega en alguien de tu confianza esa tarea. El fin de semana te reencontrarás con amistades muy queridas que nos ves desde hace un tiempo y pasarás junto a ellos un muy buen momento. En cuanto a la salud, el tema del peso corporal se ha vuelto un problema para ti. Has aumentado varios kilos y necesitas hacer cambios en tus hábitos para poder adelgazar. Sin embargo, los astros te aconsejan que vayas con calma y que no pretendas adelgazar todo de golpe porque eso sería perjudicial para tu organismo. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)