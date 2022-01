© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) Durante esta semana es importante que tengas en cuenta que la mente puede ser tu mejor aliada pero en ocasiones también puede convertirse en tu peor enemiga. Según te veas a ti mismo, ésa será la imagen que estarás proyectando a los demás. Si te focalizas solamente en tus defectos proyectarás a la gente que te rodea una imagen de una persona insegura. Controla tus pensamientos y concéntrate más en tus virtudes y capacidades En el ámbito laboral, te has estado esforzando mucho en tu empleo porque deseas crecer profesionalmente. Sin embargo, por cuestiones ajenas a ti, tu esfuerzo no está siendo valorado y el problema es que esta situación no cambiará durante los próximos meses. Tal vez sea el momento adecuado para, de a poco, comenzar a buscar otro lugar que se adapte más a tus expectativas. En el ámbito de las finanzas y los negocios, durante los próximos días un amigo te ofrecerá que te asocies con él en un pequeño emprendimiento. Tú menospreciarás el ofrecimiento porque considerarás que las ganancias serán muy pocas. Si rechazas formar parte de ese negocio probablemente te arrepientas el resto de tu vida. Al principio será una pequeña empresa pero luego se transformará en una importantísima compañía, intenta que tus prejuicios no arruinen una oportunidad económica irrepetible. En el terreno amoroso, la intuición recibirá un gran impulso debido al tránsito de la luna por tu signo. Esto te permitirá que durante los próximos días encuentres soluciones a problemas, sobre todo de índole sentimental, que parecían no tenerlos.