ACUARIO (21/1 al 19/2) En el ámbito laboral, la gente de Acuario vivirá durante esta semana algunos días tranquilos y otros de mucha tensión. Ha llegado un jefe nuevo a tu lugar de trabajo y tú no has logrado comenzar bien la relación él. No obstante y a pesar de que eres consciente de esta situación, no estás haciendo nada para mejorarla. Es más, en ocasiones realizas todo lo que está a tu alcance para que las cosas empeoren. Los astros te aconsejan que utilices los próximos días para reflexionar. Estás actuando de una manera estúpida, ponerte en contra de tu jefe no puede beneficiarte de ninguna manera. Además, las provocaciones no parten de él, sino de ti. De hecho, si eres sincero contigo mismo deberás aceptar que tu jefe te está teniendo demasiada paciencia. Sin embargo, esta paciencia no será eterna y si tu comportamiento continúa de la misma manera, no tardarás en verte obligado a abandonar a la fuerza tu trabajo actual. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Acuario estarán atormentados por muchas dudas y temores esta semana. Estás muy enamorado pero no piensas que tu relación pueda transformarse en algo serio debido a que él o ella se muestra reticente en cuanto al compromiso. Sin embargo, no tienes nada que temer. Tu pareja sí te ama pero quiere ir más despacio para no equivocarse. Dale tiempo, ten hacia la persona que amas mucha paciencia y verás cómo dentro de pocos meses estarás planeando tu boda o tu convivencia.